Vivo Electric Cycle Price 2026: కేవలం రూ.9,999లకే 'వివో' ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్? 160 కి.మీ మైలేజీతో మార్కెట్లో సంచలనం!

Vivo Electric Cycle Price 2026: కేవలం రూ.10 వేలకే వివో ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్? ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 160 కి.మీ మైలేజ్ ఇచ్చే ఈ స్మార్ట్ సైకిల్ ఫీచర్లు, అసలు ధర మరియు వైరల్ అవుతున్న వార్తల్లోని నిజమెంతో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Vivo Electric Cycle Price 2026: పెట్రోల్ ధరలు మండిపోతున్న తరుణంలో సామాన్యులు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వైపు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టెక్ దిగ్గజం 'వివో' పేరుతో ఒక ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అద్భుతమైన రేంజ్, స్టైలిష్ లుక్, అంతకు మించి నమ్మలేని ధరతో ఈ సైకిల్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న టాప్ ఫీచర్లు:
అద్భుతమైన మైలేజ్: ఈ సైకిల్లో అమర్చిన హై-కెపాసిటీ బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే, రైడింగ్ మోడ్ను బట్టి 100 కి.మీ నుండి 160 కి.మీ వరకు ప్రయాణించవచ్చని సమాచారం.
7-స్పీడ్ గేర్ సిస్టమ్: సాధారణ రోడ్లతో పాటు ఎత్తుపల్లాల ప్రాంతాల్లోనూ సులభంగా ప్రయాణించేందుకు ఇందులో 7-స్పీడ్ గేర్ వ్యవస్థను అందించారు.
స్మార్ట్ డిజైన్: విద్యార్థులు, ఆఫీసు వెళ్లే వారిని ఆకట్టుకునేలా లైట్ వెయిట్ మెటీరియల్తో, స్లీక్ అండ్ మోడ్రన్ డిజైన్తో దీనిని రూపొందించారు.
ఛార్జింగ్ టైమ్: ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ద్వారా అతి తక్కువ సమయంలోనే బ్యాటరీ ఫుల్ అవుతుందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ధర విషయంలో అసలు నిజమేంటి?
సాధారణంగా మార్కెట్లో మంచి బ్రాండెడ్ ఎలక్ట్రిక్ సైకిళ్ల ధర రూ.25,000 నుండి రూ.50,000 వరకు ఉంటుంది. అయితే వివో సైకిల్ ధర కేవలం రూ.9,999 మాత్రమేనని వైరల్ అవుతున్న వార్తలు రైడర్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి.
గమనిక: ఈ సైకిల్ ధర మరియు లాంచ్ గురించి వివో (Vivo) సంస్థ నుండి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ఇంటర్నెట్ మరియు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం మేరకు మాత్రమే ఈ వివరాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వినియోగదారులు ఇటువంటి ఆఫర్లను నమ్మి అడ్వాన్స్ పేమెంట్స్ చేసే ముందు అధికారిక వెబ్సైట్లను సంప్రదించడం ఉత్తమం.