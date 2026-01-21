VinFast VF5 Electric Car: బడ్జెట్ కస్టమర్లకు పండగే.. రూ. 12 లక్షలకే విన్ఫాస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కారు.. సింగిల్ ఛార్జ్తో 326 కి.మీల మైలేజ్!
VinFast VF5 Electric Car: విన్ఫాస్ట్ నుంచి భారత్లోకి అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కారు (VinFast VF5) రాబోతోంది. రూ. 12 లక్షల బడ్జెట్ ధర, 326 కి.మీ రేంజ్తో రానున్న ఈ కారు ఫీచర్లు మరియు లాంచ్ వివరాలు.
VinFast VF5 Electric Car: భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన (EV) మార్కెట్లోకి వియత్నాం దిగ్గజం 'విన్ఫాస్ట్' (VinFast) సంచలన నిర్ణయంతో అడుగుపెట్టబోతోంది. ప్రస్తుతం ప్రీమియం విభాగంలో VF6, VF7 మోడళ్లను విక్రయిస్తున్న ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండేలా VinFast VF5 మోడల్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. తమిళనాడులోని తూత్తుకుడిలో ఉన్న ప్లాంట్ ద్వారా ఈ కార్లను ఉత్పత్తి చేయనున్నారు.
టాటా పంచ్ EVకి గట్టి పోటీ
సైజ్ పరంగా చూస్తే, ఈ సరికొత్త VF5 కారు ప్రస్తుత టాటా పంచ్ EV కంటే కొంచెం పెద్దదిగా ఉండబోతోంది. మధ్యతరగతి కుటుంబాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీని ధరను సుమారు రూ. 12 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో తీసుకురావాలని కంపెనీ యోచిస్తోంది.
కీలక ఫీచర్లు మరియు స్పెసిఫికేషన్లు:
♦ రేంజ్: ఈ కారు రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభించనుంది. 37.23 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ వెర్షన్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఏకంగా 326 కి.మీల రేంజ్ ఇస్తుందని అంచనా. మరో 29.6 kWh బ్యాటరీ వెర్షన్ 269 కి.మీల రేంజ్ ఇస్తుంది.
♦ ఇంటీరియర్: 8-అంగుళాల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ మరియు 7-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఇందులో ప్రధాన ఆకర్షణ.
♦ డిజైన్: ఆధునిక డిజైన్, హై-క్వాలిటీ సేఫ్టీ ఫీచర్లతో సిటీ డ్రైవింగ్కు ఇది పక్కాగా సరిపోతుంది.
తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రేంజ్ ఆశించే భారతీయ వినియోగదారులకు విన్ఫాస్ట్ VF5 ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది. త్వరలోనే దీని అధికారిక లాంచ్ తేదీ వెల్లడి కానుంది.