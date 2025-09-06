  • Menu
VinFast VF6: విన్‌ఫాస్ట్ VF6 లాంచ్.. సరికొత్త ఫీచర్లు.. రూ. 16.49 లక్షలకే మీ సొంతం..!

VinFast VF6: వియత్నాంకు చెందిన విన్‌ఫాస్ట్ అధికారికంగా భారత కార్ల మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది.

VinFast VF6: వియత్నాంకు చెందిన విన్‌ఫాస్ట్ అధికారికంగా భారత కార్ల మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. శనివారం న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ఒక గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో ఇది సరికొత్త 'VF6' కారును విడుదల చేసింది. ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ. అధునాతన డిజైన్, డజన్ల కొద్దీ ఫీచర్లు అందించారు. కారు సరసమైన ధరకు అందుబాటులో ఉంది. ఈ కొత్త కారు ధర, స్పెసిఫికేషన్ల గురించి పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.

కొత్త విన్‌ఫాస్ట్ VF6 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ ధర రూ. 16.49 లక్షల నుండి రూ. 18.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది. ఇది 3 వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది . ఎర్త్, విండ్, విండ్ ఇన్ఫినిటీ. బుకింగ్‌లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తిగల కస్టమర్‌లు రూ. 21,000 చెల్లింపు బుక్ చేసుకోవచ్చు.కారు డిజైన్ చాలా చక్కగా ఉంది, ఖచ్చితంగా దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. ఇందులో ప్రొజెక్టర్ ఎల్ఈడీ హెడ్‌లైట్లు, 'VinFast' లోగోతో ఐబ్రో స్టైల్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్‌లు, వెనుక ఎల్ఈడీ లైట్ బార్‌లు, 18-అంగుళాల డ్యూయల్ టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి.

ఇది క్రిమ్సన్ రెడ్, జెనిత్ గ్రే, అర్బన్ మింట్, జెట్ బ్లాక్, డెసాట్ సిల్వర్ వంటి వివిధ రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. కొత్త విన్‌ఫాస్ట్ VF6 మరింత విశాలమైనది. 4,241 మి.మీ పొడవు, 1,834 మి.మీ వెడల్పు, 1,580 మి.మీ ఎత్తు ఉంది. 190 మి.మీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 2,730 మి.మీ వీల్‌బేస్‌ కూడా ఉంది. దీనికి 5-సీట్ల ఎంపిక ఉంది. ప్రయాణీకులు సౌకర్యవంతంగా కూర్చుని ప్రయాణించవచ్చు. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు ఎక్కువ లగేజీ తీసుకెళ్లడానికి 423 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌ అందించారు. ఎస్‌యూవీలో శక్తివంతమైన పవర్‌ట్రెయిన్‌ ఉంది.

దీనికి 59.6 కిలోవాట్ (kWh) బ్యాటరీ ప్యాక్ లభిస్తుంది. ఇది పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 480 కిలోమీటర్ల రేంజ్ (మైలేజ్) అందిస్తుంది. ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్ టెక్నాలజీ కూడా ఉంది.దీనిలో ఉపయోగించిన ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 204 బీహెచ్‌పీ హార్స్‌పవర్, 310 ఎన్ఎమ్ పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది కేవలం 8.89 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కెఎమ్‌పిహెచ్ వేగాన్ని పెంచుతుంది. ఈ కారును డీసీ ఫాస్ట్, 3.3 కిలోవాట్, 7.2 కిలోవాట్ ఏసీ ఛార్జర్‌లతో సులభంగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. కారు క్యాబిన్ డిజైన్ చాలా బాగుంది.

12.9-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 8-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, ఎయిర్ ఫిల్టర్, అకౌస్టిక్ విండ్‌షీల్డ్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 90W యూఎస్‌బి-C ఛార్జింగ్, కనెక్ట్ చేసిన కార్ టెక్ వంటి డజన్ల కొద్దీ ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఈ కారు భద్రతకు కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది ప్రయాణీకులకు గరిష్ట రక్షణను అందిస్తుంది. దీని కోసం, దీనికి 7 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, లెవల్-2 అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్, ఆటో పార్క్ అసిస్ట్, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌లైట్లు, రియర్ సెన్సింగ్ వైపర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, 360-డిగ్రీ కెమెరా ఉన్నాయి.

