Vinfast Limo Green EV: విన్ఫాస్ట్ నుంచి గ్రీన్ ఈవీ.. ఏడుగురు హాయిగా కూర్చోవచ్చు.. !
Vinfast Limo Green EV: భారత మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా, తయారీదారులు కొత్త వాహనాలను ప్రవేశపెట్టడానికి, విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, విన్ఫాస్ట్ త్వరలో భారతదేశంలో లిమో గ్రీన్ EVని ప్రవేశపెట్టవచ్చు. ఇది గతంలో స్పాట్ టెస్టింగ్లో కనిపించింది. ఈ MPV గురించి తాజా సమాచారం వెల్లడైంది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
విన్ఫాస్ట్ త్వరలో ఎలక్ట్రిక్ MPV విభాగంలో కొత్త MPVని విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, విన్ఫాస్ట్ లిమో గ్రీన్ దాని ప్రారంభానికి ముందు భారతదేశంలో పరీక్షలో ఉన్నట్లు గుర్తించబడింది.నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఎలక్ట్రిక్ MPV పరీక్షించబడుతోంది. ఇది ఇటీవల వియత్నాంలో ప్రారంభించబడిన వెర్షన్కు చాలా పోలి ఉంటుంది.
తయారీదారు లిమో గ్రీన్ ఎలక్ట్రిక్ MPVని ఏడు సీట్ల ఎలక్ట్రిక్ MPVగా పరిచయం చేస్తాడు. ఇందులో LED DRLలు, LED లైట్లు, 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, 170 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 10.1-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, నాలుగు స్పీకర్లు, సింగిల్-జోన్ AC, ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS మరియు EBD వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇంటీరియర్ కూడా బ్లాక్ థీమ్లో ఉండవచ్చు.
VinFast నుండి వచ్చిన ఈ ఏడు సీట్ల ఎలక్ట్రిక్ MPV 60.13 kWh LFP బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది, ఇది ఒకే ఛార్జ్పై 450 కిలోమీటర్ల వరకు పరిధిని అందిస్తుందని చెప్పబడింది. DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని ఉపయోగించి దీనిని కేవలం 30 నిమిషాల్లో 10 నుండి 70 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఈ MPV డ్రైవింగ్ కోసం ఎకో, కంఫర్ట్, స్పోర్ట్స్ మోడ్లను అందిస్తుంది. తయారీదారు ఈ వాహనాన్ని భారతీయ మార్కెట్లోని ఎలక్ట్రిక్ MPV విభాగంలో అందిస్తారు. ఈ విభాగంలో, ఇది కియా కారెన్స్ క్లావిస్ ఈవీ, బీవైడీ ఈమ్యాక్స్ వంటి MPVలతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.