Upcoming Cars: వాహనదారులకు గుడ్న్యూస్.. ఈ నెలలో సరికొత్త ఈవీలు వస్తున్నాయ్..!
Upcoming Cars: పండుగలకు ముందు భారతదేశ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంతో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దీపావళికి ముందు, కారు కొనడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. కంపెనీలు ఈ సందర్భంగా కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి కొత్త మోడళ్లను కూడా విడుదల చేస్తాయి. ఈ సారి సెప్టెంబర్ 2025 భారతీయ కార్ల ప్రియులకు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది ఎందుకంటే అనేక పెద్ద కంపెనీలు తమ కొత్త ఎస్యూవీలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను పరిచయం చేస్తున్నాయి. ఈ నెలలో విడుదలయ్యే వాహనాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Vinfast
వియత్నామీస్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ కంపెనీ విన్ఫాస్ట్ భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించబోతోంది. సెప్టెంబర్ 6, 2025న, కంపెనీ రెండు ఎస్యూవీలు VF6, VF7లను ఒకేసారి విడుదల చేస్తుంది. VF6లో 59.6 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఈ బ్యాటరీ దాదాపు 480 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది. VF7 70.8 కిలోవాట్ బ్యాటరీతో వస్తుంది, ఇది దాదాపు 450 కి.మీ రేంజ్ ఆఫర్ చేస్తుంది. వీటిని తమిళనాడులోని టుటికోరిన్ ప్లాంట్లో ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఈ విభాగం ఇప్పటికే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున విన్ఫాస్ట్ ప్రవేశం భారత ఈవీ మార్కెట్లో పోటీని మరింత పెంచుతుంది.
Maruti Escudo
మారుతి సుజుకి తన కొత్త ఎస్యూవీ ఎస్కుడోను సెప్టెంబర్ 3న ప్రారంభించనుంది. ఈ కారు గ్రాండ్ విటారా కంటే పెద్దదిగా ఉంటుంది. అలానే అదే ప్లాట్ఫామ్పై తయారు చేస్తున్నారు. దీనికి బలమైన హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఎంపిక ఉంటుంది. దీని ధర దాదాపు రూ. 10 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. మారుతి తన అరీనా నెట్వర్క్ నుండి ఈ మోడల్ను విక్రయిస్తుంది. సరసమైన ధర, నమ్మకమైన బ్రాండ్ విలువ మధ్య మార్కెట్లో దీనిని బలమైన పోటీదారుగా మార్చగలవు.
Mahindra Thar Facelift
మహీంద్రా ఫేమస్ ఆఫ్-రోడ్ ఎస్యూవీ థార్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో ప్రారంభించనుంది. ఇందులో కొత్త 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది. ఎక్స్టీరియర్లో కూడా రిఫ్రెషింగ్ మార్పులు ఉంటాయి. అయితే ఇంజిన్ మునుపటిలాగే ఉంటుంది. థార్ అభిమానుల కోసం, ఈ అప్గ్రేడ్ కారును మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది. ఆఫ్-రోడింగ్ అనుభవాన్ని మరింత సరదాగా చేస్తుంది.
Citroen Basalt X
సిట్రోయెన్ సెప్టెంబర్ మధ్యలో కొత్త ఎస్యూవీ బసాల్ట్ Xని విడుదల చేస్తుంది. దీని ప్రీ-బుకింగ్ ఆగస్టు 22 నుండి ప్రారంభమైంది, కేవలం రూ. 21,000 చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కారును కొత్త కలర్ స్కీమ్, ఫీచర్లతో లాంచ్ చేయనున్నారు. దీనిలో 1.2-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది, ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్లతో వస్తుంది. సిట్రోయెన్ భారతదేశంలో తన పట్టును క్రమంగా బలోపేతం చేస్తోంది. బసాల్ట్ X కంపెనీ బ్రాండ్ విలువను మరింత పెంచుతుంది.
Volvo EX30
ఈ సెప్టెంబర్లో విడుదల కానున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు గురించి ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతుంది. ఈ కారులో 69 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ఉంటుంది. కారు ఫుల్ ఛార్జ్పై 480 కి.మీ రేంజ్ ఇస్తుంది. దీని 150 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో కేవలం 25 నిమిషాల్లో పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది. ఈ కారు పవర్ట్రెయిన్పై వోల్వో 8 సంవత్సరాల వారంటీని అందిస్తోంది. ధర దాదాపు రూ. 50 లక్షలు ఉండచ్చు.