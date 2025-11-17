Upcoming SUV Launches: రెండు వారాల్లో కొత్త మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీలు.. క్రెటా, సెల్టోస్, ఎలివేట్కి గట్టిపోటీ..!
Upcoming SUV Launches: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వాహనాలలో SUV సెగ్మెంట్ ఒకటి. ఈ సెగ్మెంట్లో అనేక తయారీదారులు విస్తృత శ్రేణి ఎంపికలను అందిస్తున్నారు.
Upcoming SUV Launches: భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన వాహనాలలో SUV సెగ్మెంట్ ఒకటి. ఈ సెగ్మెంట్లో అనేక తయారీదారులు విస్తృత శ్రేణి ఎంపికలను అందిస్తున్నారు. రాబోయే రెండు వారాల్లో భారతదేశంలో రెండు కొత్త మిడ్-సైజ్ SUVలు అధికారికంగా ప్రారంభించబడతాయి. ఈ వార్తలలో ఏ తయారీదారు ఏ టెక్నాలజీతో ఏ SUVలను విడుదల చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాం.
రాబోయే రెండు వారాల్లో మిడ్-సైజ్ SUV సెగ్మెంట్లో రెండు కొత్త SUVలు ప్రారంభించబడతాయి. ఈ SUVలలో ఒకటి ICE సెగ్మెంట్లో మరియు మరొకటి EV సెగ్మెంట్లో అందించబడుతుంది. టాటా మోటార్స్ భారతదేశంలో టాటా సియెర్రా, మహీంద్రా XEV 9Sలను విడుదల చేస్తుంది.
టాటా సియెర్రా
టాటా మోటార్స్ భారతదేశంలో కొత్త తరం టాటా సియెర్రాను మిడ్-సైజ్ SUVగా తిరిగి ప్రారంభించనుంది. ఈ SUV నవంబర్ 15న అధికారికంగా ప్రారంభించబడుతుంది. ఇది పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికలతో అందించబడుతుంది. ఐదు సీట్ల ఎంపికతో వస్తుంది.
మహీంద్రా XEV 9S
మహీంద్రా XEV 9S భారతదేశంలో కూడా నవంబర్ 27న లాంచ్ అవుతుంది. ఈ SUV ఎలక్ట్రిక్ విభాగంలో లాంచ్ అవుతుంది. అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తుంది. లాంచ్ చేయడానికి ముందు, మహీంద్రా ఈ SUV అనేక టీజర్లను విడుదల చేసింది, దాని డిజైన్ నుండి ఫీచర్ల వరకు ప్రతిదీ వివరిస్తుంది.
టాటా ప్రారంభంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్లతో సియెర్రాను విడుదల చేస్తుంది. ఇది మహీంద్రా స్కార్పియో, మహీంద్రా XVU 700, హోండా ఎలివేట్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్ మరియు వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ వంటి మిడ్-సైజ్ SUVలతో నేరుగా పోటీపడుతుంది. మహీంద్రా XEV 9S భారతదేశంలోని ఎలక్ట్రిక్ మిడ్-సైజ్ SUV విభాగంలో అందించబడుతుంది. ఈ SUV హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, MG విండ్సర్ EV, టాటా కర్వ్ EV వంటి SUVలతో నేరుగా మార్కెట్లో పోటీపడుతుంది.