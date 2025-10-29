2026 TVS M1-S: టీవీఎస్ మ్యాక్సీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. సింగిల్ ఛార్జ్పై 150KM రేంజ్..!
టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ప్రయాణంలో మరో ఆవిష్కరణకు రెడీ అవుతోంది. ఇటీవల, కంపెనీ 2026 టీవీఎస్ M1-S ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కోసం అప్ డేట్ చేసిన టీజర్ను విడుదల చేసింది.
2026 TVS M1-S: టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ ప్రయాణంలో మరో ఆవిష్కరణకు రెడీ అవుతోంది. ఇటీవల, కంపెనీ 2026 టీవీఎస్ M1-S ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కోసం అప్ డేట్ చేసిన టీజర్ను విడుదల చేసింది. ఇది రాబోయే EICMA 2025 షోలో ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ స్కూటర్ యూరోపియన్ మార్కెట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. అయితే భారతదేశంలో కూడా లాంచ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
2026 TVS M1-S ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మునుపటి మోడల్ తో పోల్చుతే అనేక మార్పులను కలిగి ఉంది. మొదట, ఇది ప్రొజెక్టర్ హెడ్లైట్ చుట్టూ విస్తరించి ఉన్న కొత్త LED DRL సిగ్నేచర్ను కలిగి ఉంది. ఈ DRL మునుపటి కంటే ఎక్కువ కవరేజీని అందిస్తుంది, ఫ్రంట్ ఫాసియాను మరింత స్టైలిష్గా చేస్తుంది. ఇంకా, ఫ్రంట్ ఫాసియా డ్యూయల్-టోన్ అప్పీల్ను కలిగి ఉంది. ఇది మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. పొడవైన విండ్స్క్రీన్ మారదు. స్కూటర్లో ఫ్లాట్ ఫ్లోర్బోర్డ్, సింగిల్-పీస్ స్టెప్డ్ సీటు, స్టైలిష్ సింగిల్-పీస్ రియర్ గ్రాబ్ రైల్, LED టెయిల్లైట్లు కూడా ఉన్నాయి.
2026 TVS M1-S 14-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్తో వెడల్పు టైర్లతో నడుస్తుంది. ఈ స్కూటర్లో రెండు చక్రాలపై డిస్క్ బ్రేక్లు, టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, వెనుక భాగంలో ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లు కూడా ఉన్నాయి. స్మార్ట్ ఫీచర్లలో 7-అంగుళాల TFT క్లస్టర్, స్మార్ట్ కీ, 26 లీటర్ల అండర్-సీట్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. ఈ స్కూటర్ 152 కిలోల బరువు, 1,350 మిమీ వీల్బేస్ కలిగి ఉంది.
2026 TVS M1-S 4.3 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ తో వస్తుంది. బ్యాటరీ 12.5 kW పవర్, వెనుక భాగంలో 254 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 45 Nm రేటెడ్ టార్క్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్కూటర్ పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 150 కి.మీ వరకు ప్రయాణిస్తుందని కంపెనీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ స్కూటర్ భారత మార్కెట్లో లాంచ్ అవుతుందో లేదో కంపెనీ వెల్లడించనప్పటికీ, యూరప్లో తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది.