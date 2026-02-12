EV Market: ఈవీ మార్కెట్లో టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ జోరు..ఓలా, ఏథర్ బండికి బ్రేకులు పడ్డట్టేనా?
EV Market: భారత ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో పెను మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఒకప్పుడు ఓలా, ఏథర్ వంటి స్టార్టప్ కంపెనీలదే హవా అనుకున్న చోట, ఇప్పుడు పాత దిగ్గజాలు తమ సత్తా చాటుతున్నాయి. ముఖ్యంగా టీవీఎస్ మోటార్ తన అద్భుతమైన అమ్మకాలతో నంబర్ వన్ స్థానానికి దూసుకెళ్తూ, ప్రత్యర్థి సంస్థలకు చుక్కలు చూపిస్తోంది. భారత ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్లో టీవీఎస్ మోటార్ తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. జనవరి 2026 గణాంకాల ప్రకారం.. టీవీఎస్ ఏకంగా 34,558 యూనిట్ల విక్రయాలను సాధించింది. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 44 శాతం వృద్ధి. తన సమీప ప్రత్యర్థి బజాజ్ ఆటో కంటే సుమారు 9,000 యూనిట్ల ఆధిక్యంలో ఉండి మార్కెట్ లీడర్గా ఎదిగింది. టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ మోడల్పై కస్టమర్లు చూపిస్తున్న నమ్మకమే ఈ విజయానికి కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఒకప్పుడు ఈవీ మార్కెట్లో మూడో వంతు వాటాను కలిగి ఉన్న ఓలా ఎలక్ట్రిక్ ఇప్పుడు గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. జనవరిలో ఓలా అమ్మకాలు ఏకంగా 69 శాతం పడిపోయి కేవలం 7,516 యూనిట్ల వద్ద ఆగిపోయాయి. దీంతో ఓలా ఐదో స్థానానికి పడిపోయింది. సర్వీస్ ఇబ్బందులు, నాణ్యత సమస్యలే ఓలా పతనానికి కారణమని తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఏథర్ ఎనర్జీ, హీరో మోటోకార్ప్ తమ కొత్త స్ట్రాటజీలతో విక్రయాలను పెంచుకుంటూ రేసులో ముందుకు వస్తున్నాయి.
ప్రస్తుత ఈవీ మార్కెట్ ట్రెండ్ గమనిస్తే కస్టమర్లు కేవలం స్టైల్ చూసి కాకుండా, నమ్మకమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్ ఉన్న కంపెనీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. టీవీఎస్, బజాజ్, హీరో వంటి పాత కంపెనీలకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న షోరూమ్లు, మెకానిక్ సదుపాయం వీరికి ప్లస్ పాయింట్గా మారింది. కొత్తగా వచ్చిన స్టార్టప్ కంపెనీలు మార్కెటింగ్ బాగా చేసినా, గ్రౌండ్ లెవల్ సర్వీస్ అందించడంలో వెనుకబడ్డాయి. అందుకే కస్టమర్ల ఓటు ఇప్పుడు పాత దిగ్గజాలకే పడుతోంది.
మొత్తంగా చూస్తే భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ టూ-వీలర్ మార్కెట్ భారీగా పెరుగుతోంది. జనవరిలో మొత్తం 1,22,812 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి, ఇది గతేడాది కంటే 25 శాతం ఎక్కువ. భారత టూ-వీలర్ మార్కెట్లో ఈవీల వాటా ఇప్పుడు 6.6 శాతానికి చేరుకుంది. పెట్రోల్ ధరల భారం తగ్గించుకోవడానికి ప్రజలు ఈవీల వైపు వస్తున్నారు, కానీ వారు కొనే ముందు కంపెనీ బ్రాండ్ వాల్యూను కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు.