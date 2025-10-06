Triumph Speed 400: పెస్టివల్ ఆఫర్.. ఈ 350 సీసీ బైక్పై మైండ్ బ్లోయింగ్ డిస్కౌంట్..!
Triumph Speed 400: భారతదేశంలో పండుగ సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆఫర్ల వరద మొదలుక కానుంది. ఈ శ్రేణిలో, ట్రయంఫ్ మోటార్ సైకిల్స్ కూడా భారతీయ బైక్ ప్రియులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కంపెనీ తన స్పీడ్ 400, స్పీడ్ T4 మోటార్ సైకిళ్ల ధరలను రూ.16,797 వరకు తగ్గించింది, అది కూడా 350సీసీ కంటే ఎక్కువ ఇంజిన్లు కలిగిన బైక్లపై జీఎస్టీని 40శాతానికి పెంచినప్పుడు.
కొత్త ధరల ప్రకారం, ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400 ఇప్పుడు కేవలం రూ.2,33,754కి అందుబాటులో ఉంది (గతంలో ఇది రూ.2,50,551). అదే సమయంలో ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400 T4 ధర రూ.1,92,539కి తగ్గింది, ఇది గతంలో రూ.2,06,738. ఈ విధంగా, కంపెనీ రెండు బైక్లపై సుమారు రూ.16,000 నుండి రూ17,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ప్రభుత్వం ఇటీవల 350సీసీ కంటే ఎక్కువ ఇంజిన్లు కలిగిన బైక్లపై GSTని 40శాతానికి పెంచిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. చాలా బ్రాండ్లు ధరలను పెంచడానికి సిద్ధమవుతుండగా, ట్రయంఫ్, బజాజ్ ఆటో ఈ భారాన్ని మోయాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. పండుగ సీజన్లో భారతీయ కస్టమర్లకు మరింత విలువను అందించడం, ప్రీమియం బైకింగ్ను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ఈ నిర్ణయం లక్ష్యం అని కంపెనీ పేర్కొంది.
గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ట్రయంఫ్ స్పీడ్ రేంజ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. FY23-24లో కంపెనీ నెలవారీ అమ్మకాలు దాదాపు రెట్టింపు అయ్యాయి. భారతీయ రైడర్లు ఇప్పుడు బ్రిటిష్ డిజైన్, భారతీయ ధరల కలయికను స్వీకరిస్తున్నారనడానికి ఇది రుజువు. బజాజ్ ఆటోలో ప్రోబైకింగ్ అధ్యక్షుడు మాణిక్ నంగియా మాట్లాడుతూ, "స్పీడ్ 400, స్పీడ్ T4 పర్ఫామెన్స్, డిజైన్, వాల్యూతో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పాయి. GST పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ ధరలను తగ్గించడం ద్వారా, భారత మార్కెట్ మా అగ్ర ప్రాధాన్యత అని మా కస్టమర్లకు చూపించాలనుకుంటున్నాము."
రెండు బైక్లలో హై-పర్ఫామెన్స్ గల ఇంజిన్లు, సరికొత్త టెక్నాలజీ ఉన్నాయి. అవి అద్భుతమైన రైడింగ్ డైనమిక్స్, సౌకర్యవంతమైన సీటింగ్ను అందిస్తాయి. సీటీ, హైవే వినియోగానికి అనువైనవి, ఇప్పుడు మరింత సరసమైన ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ట్రయంఫ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పండుగ సీజన్లో కొత్త బైక్ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే కస్టమర్లకు పెద్ద ఉపశమనం. పెరుగుతున్న పన్ను రేట్ల మధ్య ధరలను తగ్గించడం భారతీయ ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ మార్కెట్ను బలోపేతం చేయడానికి ట్రయంఫ్, బజాజ్ సహకారాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.