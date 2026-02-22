Toyota : రూ. 2 కోట్లు పెట్టి కొన్నా కష్టాలు తప్పవా? సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ కోసం షోరూమ్ చుట్టూ తిరగాల్సిందేనా ?
Toyota : ప్రముఖ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా తన ప్రతిష్టాత్మక మోడల్ ల్యాండ్ క్రూజర్ 300 విషయంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్లో విక్రయించిన దాదాపు 969 యూనిట్లను వెనక్కి పిలిపిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 4, 2024 నుంచి సెప్టెంబర్ 30, 2025 మధ్య తయారైన వాహనాల్లో సాంకేతిక లోపం ఉన్నట్లు కంపెనీ గుర్తించింది. కోట్ల రూపాయల విలువైన ఈ లగ్జరీ కారులో సాఫ్ట్వేర్ సమస్య తలెత్తడం ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఈ రికాల్కు ప్రధాన కారణం కారులోని ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్లో తలెత్తిన లోపమే. ల్యాండ్ క్రూజర్ 300లో 10-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఇది గడియారం ముల్లులా పని చేయాలి. కానీ, సాఫ్ట్వేర్ సమస్య వల్ల ఇంజన్ కంట్రోల్ యూనిట్, ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ యూనిట్ మధ్య సమన్వయం దెబ్బతింటోందని కంపెనీ గుర్తించింది. దీనివల్ల డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా గియర్లు మారడం లేదా ఇంజన్ అనవసరంగా ఎక్కువ వేగంతో తిరగడం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేస్తే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉండవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. హై స్పీడ్ లో వెళ్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా కారు పవర్ తగ్గిపోవడం లేదా ట్రాన్స్మిషన్ బాక్స్ దెబ్బతినడం వంటివి జరగవచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా, ట్రాన్స్మిషన్ హౌసింగ్ దెబ్బతిని ఆయిల్ లీక్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఆయిల్ లీక్ అయితే కారు మొత్తం సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇదే రకమైన ట్రాన్స్మిషన్ యూనిట్ వాడుతున్న లెగ్జస్ LX కార్లలో కూడా ఇవే సమస్యలు తలెత్తినట్లు సమాచారం. అయితే, ఇప్పటివరకు ఈ లోపం వల్ల భారత్లో ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగలేదని టయోటా స్పష్టం చేసింది.
భారత్లో టయోటా ల్యాండ్ క్రూజర్ 300 ధర సుమారు రూ.2.15 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇంత భారీ ధర పెట్టి కొన్న కస్టమర్లకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా కంపెనీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. ప్రభావితమైన కారు యజమానులను టయోటా డీలర్లు స్వయంగా సంప్రదిస్తారు. మీ కారును సమీపంలోని షోరూమ్కు తీసుకెళ్తే, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ను పూర్తి ఉచితంగా చేసి ఇస్తారు. కస్టమర్లు నేరుగా టయోటా కస్టమర్ కేర్కు ఫోన్ చేసి కూడా తమ కారు ఈ రికాల్ పరిధిలో ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు.