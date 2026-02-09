Toyota Land Cruiser FJ: టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ.. రాబోయే కొత్త సంచలనం..!
Toyota Land Cruiser FJ: టయోటా కంపెనీ తన ఐకానిక్ ల్యాండ్ క్రూయిజర్ సిరీస్లో మరో సరికొత్త మోడల్ను పరిచయం చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. అదే 'టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ'. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆదరణ పొందిన ల్యాండ్ క్రూయిజర్ బ్రాండ్ వాల్యూని సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చే ఉద్దేశంతో ఈ కాంపాక్ట్ SUVని రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే థాయిలాండ్లోని బ్యాంకాక్ వీధుల్లో ఈ కారు టెస్టింగ్ దశలో కనిపించడంతో ఆటోమొబైల్ ప్రియులలో అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. విదేశాల్లో పరీక్షలు జరుగుతున్నప్పటికీ, భారత్ వంటి దేశాల రోడ్లు, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా దీనిని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దడం విశేషం.
ఈ సరికొత్త SUV డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇది పాత తరం క్లాసిక్ లుక్, ఆధునిక ఫీచర్ల కలయికగా కనిపిస్తోంది. దీనికి అమర్చిన C-ఆకారపు LED డీఆర్ఎల్స్, శక్తివంతమైన LED హెడ్లైట్లు కారుకు ఒక బోల్డ్ లుక్ని ఇస్తున్నాయి. బాడీ క్లాడింగ్, రూఫ్ రెయిల్స్, వెనుక వైపర్తో కూడిన హై-మౌంట్ స్టాప్ లాంప్ వంటి ఫీచర్లు దీనిని ఒక పక్కా ఆఫ్-రోడ్ వాహనంగా చూపిస్తున్నాయి. సాంప్రదాయ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఉపయోగించడం వల్ల ఈ SUVకి ఒక రగ్గడ్, వింటేజ్ ఫీల్ లభిస్తుంది, ఇది నేటి యువతను కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుంది.
ఇక ఇంజిన్ పనితీరు గురించి మాట్లాడితే, ఇందులో 2.7-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అమర్చే అవకాశం ఉంది. ఇది గరిష్టంగా 163 PS పవర్, 246 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆరు-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ గేర్ బాక్స్తో వస్తున్న ఈ కారులో, అడ్వెంచర్ ప్రియుల కోసం 4WD (ఫోర్ వీల్ డ్రైవ్) సిస్టమ్ను కూడా అందించే ఛాన్స్ ఉంది. శక్తివంతమైన ఇంజిన్ సామర్థ్యం వల్ల అటు సిటీ రోడ్లపై, ఇటు గరుకు నేలలపై కూడా ఈ SUV సాఫీగా సాగిపోతుంది.
భారత మార్కెట్లోకి ఈ కారు ఎప్పుడు వస్తుందా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. టయోటా అధికారికంగా ఎటువంటి తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం 2027 నాటికి ఇది భారత రోడ్లపైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి టెస్టింగ్ దశలో ఉన్న ఈ మోడల్ను భారత్లో స్థానికంగా అసెంబుల్ చేస్తే, ధర కూడా సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మార్కెట్లోకి వస్తే మహీంద్రా థార్, ఫోర్స్ గూర్ఖా వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మొత్తానికి టయోటా ల్యాండ్ క్రూయిజర్ FJ అనేది బడ్జెట్ ధరలో లగ్జరీ ఆఫ్-రోడింగ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి ఒక గొప్ప ఆప్షన్ కానుంది. స్టైలిష్ లుక్, నమ్మకమైన టయోటా ఇంజిన్, అధునాతన ఫీచర్లతో రాబోతున్న ఈ చిన్న ల్యాండ్ క్రూయిజర్ భవిష్యత్తులో గేమ్ చేంజర్ కాబోతోంది. బ్రాండ్ ఇమేజ్ను కాపాడుకుంటూనే సరికొత్త టెక్నాలజీతో వస్తున్న ఈ SUV కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సిందే.