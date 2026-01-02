Best selling cars :భారతదేశ కార్ల క్రేజ్ 2025: మారుతి బాలెనో మరియు డిజైర్ రోడ్లను ఎందుకు ఏలుతున్నాయి?
2025లో భారత కార్ మార్కెట్పై మారుతీ సుజుకీ దాదాపు పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించింది! డిసెంబర్ నెలలో మారుతీ బాలెనో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా నిలవగా, ఏడాది మొత్తానికి మారుతీ డిజైర్ టాప్ సేల్స్ కారుగా అవతరించింది. ధరలు, భద్రతా రేటింగ్లు మరియు భారత్లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కార్ల పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగానికి 2025 ఒక అద్భుతమైన సంవత్సరం. గత ఏడాది చివరలో ప్రతి రెండో ఇంటా కొత్త కారు కనిపించిందంటే దానికి కారణం ప్రభుత్వం చిన్న కార్లపై GST మరియు సెస్ (Cess) తగ్గించడమే. ఈ నిర్ణయంతో కార్ల కొనుగోలు సామాన్యులకు అందుబాటులోకి వచ్చి, అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే అమ్మకాలు 6% పెరిగాయి.
మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల SUVలు మరియు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు ఉన్నప్పటికీ, రెండు పాత మోడల్స్ మళ్ళీ తమ సత్తా చాటాయి. అవేంటో చూద్దాం.
డిసెంబర్ రేసులో బాలెనోదే పైచేయి:
2025 డిసెంబర్ నెలలో మారుతి సుజుకి బాలెనో (Baleno) ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో రారాజుగా నిలిచింది. కేవలం ఒక్క నెలలోనే 22,108 యూనిట్లు అమ్ముడై రికార్డు సృష్టించింది.
- దీనికి పోటీగా ఉన్న మారుతి ఫ్రాంక్స్ (Fronx) 20,700 యూనిట్లు,
- టాటా నెక్సాన్ (Nexon) 19,400 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేశాయి.
ఆధునిక ఫీచర్లు మరియు తక్కువ ధర కలయికతో బాలెనో భారతీయ కుటుంబాల మనసు గెలుచుకుంది.
ఏడాది పొడవునా విజేత: ఆపలేని మారుతి డిజైర్ (Dzire):
డిసెంబర్ నెలలో బాలెనో ముందున్నా, 2025 ఏడాది మొత్తం అమ్మకాల్లో మారుతి సుజుకి డిజైర్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. గతేడాది ఏకంగా 2.14 లక్షల డిజైర్ కార్లు అమ్ముడయ్యాయి. గత 41 ఏళ్ల భారత ఆటో చరిత్రలో ఒక సెడాన్ కారు వార్షిక అమ్మకాల్లో నంబర్ వన్గా నిలవడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే (తొలిసారి కూడా 2018లో డిజైర్ కారే నిలిచింది). చివరికి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హ్యుందాయ్ క్రెటా (2.01 లక్షల యూనిట్లు) కూడా డిజైర్ దరిదాపుల్లోకి చేరలేకపోయింది.
భద్రత మరియు పొదుపు: ధరల అంశం:
ప్రభుత్వం పన్నులు తగ్గించడం వల్ల ఈ కార్ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి:
- మారుతి సుజుకి బాలెనో: ధర ₹5.98 లక్షల నుండి ₹9.09 లక్షల మధ్య ఉంది (సుమారు ₹86,100 వరకు ఆదా).
- మారుతి సుజుకి డిజైర్: ధర ₹6.25 లక్షల నుండి ₹9.31 లక్షల మధ్య ఉంది (సుమారు ₹87,700 వరకు ఆదా).
ధరతో పాటు భద్రతకు కూడా ప్రజలు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. బాలెనో భారత్ NCAP రేటింగ్లో 4-స్టార్లను సాధించగా, కొత్త డిజైర్ ప్రతిష్టాత్మకమైన 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను పొందింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ భద్రత దొరకడమే ఈ కార్ల విజయానికి అసలు రహస్యం.
ముగింపు:
ప్రభుత్వ పన్ను తగ్గింపు ప్రయోజనాలను నేరుగా కస్టమర్లకు అందించడం ద్వారా మారుతి సుజుకి భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. "వాల్యూ-ఫర్-మనీ" మరియు అద్భుతమైన డిజైన్ల కలయికతో బాలెనో మరియు డిజైర్ భారతీయ గ్యారేజీలను నింపేస్తున్నాయి.
మరిన్ని వివరాల కోసం మీరు Maruti Suzuki అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.