Top 5 Safest Sedans: భద్రతే ముఖ్యం బిగులు.. దేశంలో టాప్ 3 సెడాన్లు కార్లు..!
కార్ల భద్రతా రేటింగ్ ఇప్పుడు వాటి అమ్మకాలలో కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కారు ఎంత సురక్షితంగా ఉంటే, దానిని కొనుగోలు చేయడంలో కస్టమర్ల నమ్మకం అంత బలంగా ఉంటుంది. గత కొన్ని నెలలుగా మారుతి డిజైర్ దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కారుగా అవతరించడానికి ఇదే కారణం.
Top 5 Safest Sedans: కార్ల భద్రతా రేటింగ్ ఇప్పుడు వాటి అమ్మకాలలో కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కారు ఎంత సురక్షితంగా ఉంటే, దానిని కొనుగోలు చేయడంలో కస్టమర్ల నమ్మకం అంత బలంగా ఉంటుంది. గత కొన్ని నెలలుగా మారుతి డిజైర్ దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న కారుగా అవతరించడానికి ఇదే కారణం. ఈ కారు ఇండియా NCAP, గ్లోబల్ NCAP రెండింటి నుండి 5-స్టార్ భద్రతా రేటింగ్ను పొందింది. దీనితో పాటు, దీని ధర కూడా కస్టమర్ల బడ్జెట్లోనే ఉంది. అయితే, 5-స్టార్ రేటింగ్ను పొందిన భారతీయ మార్కెట్లో విక్రయించబడిన ఏకైక సెడాన్ డిజైర్ కాదు. అనేక ఇతర సెడాన్ కార్లు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.
1. మారుతి సుజుకి డిజైర్
నవంబర్ 2024లో గ్లోబల్ NCAP నుండి 5-స్టార్ భద్రతా రేటింగ్ను పొందిన బ్రాండ్ మొదటి వాహనం మారుతి డిజైర్. తరువాత, ఇది 5-స్టార్ ఇండియా NCAP రేటింగ్ను కూడా పొందింది. డిజైర్ కారు AOP (వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణ)లో 31.24/32,COP (పిల్లల ప్రయాణీకుల రక్షణ)లో 39.20/49 స్కోర్ చేసి, ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అత్యంత సురక్షితమైన సెడాన్గా నిలిచింది. GNCAP డ్రైవర్, ప్రయాణీకుల తల, మెడ, మోకాలి రక్షణ బాగుందని, ఛాతీ రక్షణ తగినంతగా లేదని నివేదించింది. కారు బాడీషెల్ ఫుట్వెల్ ప్రాంతం వలె స్థిరంగా ఉందని, అదనపు భారాన్ని భరించగలదని కనుగొనబడింది. డిజైర్లోని ప్రామాణిక భద్రతా లక్షణాలలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, EBDతో ABS, ESC ఉన్నాయి.
2. వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్
వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ గ్లోబల్ NCAP నుండి 5-స్టార్ భద్రతా రేటింగ్ను పొందింది, వయోజన ప్రయాణీకుల రక్షణ కోసం 29.71/34 పాయింట్లు, పిల్లల ప్రయాణీకుల రక్షణ కోసం 42/49 పాయింట్లు ఉన్నాయి. GNCAP నివేదించిన ప్రకారం, ఢీకొన్న సమయంలో సెడాన్ బాడీషెల్, ఫుట్వెల్ ప్రాంతం స్థిరంగా ఉన్నాయని, అదనపు భారాన్ని తట్టుకోగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. వర్టస్ డిఫార్మబుల్ బారియర్తో సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్లో సాధ్యమయ్యే 17 పాయింట్లలో 14.2 స్కోర్ చేసింది. సైడ్ పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్లో 'సరే' రేటింగ్ను పొందింది. డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ESC, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు వర్టస్లో ప్రామాణికంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
3. స్కోడా స్లావియా
స్కోడా స్లావియా వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ వలె అదే ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించారు. అందువల్ల, రెండూ ఒకే గ్లోబల్ NCAP భద్రతా రేటింగ్ను కలిగి ఉన్నాయి. AOP, COP స్కోర్లు ఒకేలా ఉన్నాయి. ప్రామాణిక భద్రతా పరికరాల జాబితా కూడా ఒకేలా ఉంది. వర్టస్ లాగానే, స్లావియా కూడా డ్రైవర్, ముందు ప్రయాణీకులకు చాలా శరీర భాగాలకు మంచి రక్షణను అందిస్తుంది, కానీ ఛాతీ రక్షణ రెండింటికీ తగినంతగా నమోదు చేయబడింది; డ్రైవర్ మోకాలు కూడా తగినంతగా రక్షించబడలేదు. అలాగే, డిఫార్మబుల్ బారియర్తో సైడ్ ఇంపాక్ట్ టెస్ట్లో, స్లావియా డ్రైవర్ తల, ఛాతీ, తుంటి ప్రాంతాలకు తగిన రక్షణను చూపించింది.