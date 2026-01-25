  • Menu
Best Adventure Bikes: తక్కువ బడ్జెట్‌లో భారత్‌లో లభిస్తున్న టాప్ 5 అడ్వెంచర్ బైక్‌లు ఇవే!

x

Highlights

Best Adventure Bikes: భారతదేశంలో బడ్జెట్ ధరలో లభించే టాప్ 5 అడ్వెంచర్ టూరర్ బైక్‌ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి. హీరో ఎక్స్‌పల్స్ నుండి కేటిఎం వరకు బెస్ట్ ఆఫ్-రోడ్ బైక్స్ ధర మరియు ఫీచర్లు మీకోసం.

Best Adventure Bikes: భారతీయ వాహన రంగంలో ప్రస్తుతం అడ్వెంచర్ టూరర్ (Adventure Tourer) మోటార్‌సైకిళ్లకు క్రేజ్ విపరీతంగా పెరుగుతోంది. అటు సిటీ రోడ్లపై సాఫీగా సాగుతూనే, ఇటు కఠినమైన ఆఫ్-రోడ్ దారుల్లో దూసుకుపోయే సత్తా ఉండటంతో యువత ఈ బైక్‌ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. రైడర్ల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా ప్రముఖ కంపెనీలు బడ్జెట్ ధరలోనే అత్యాధునిక ఫీచర్లతో అడ్వెంచర్ బైక్‌లను మార్కెట్లోకి తెచ్చాయి. మీరు కూడా లాంగ్ రైడ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లయితే, భారత్‌లో లభిస్తున్న ఈ టాప్ 5 బడ్జెట్ అడ్వెంచర్ బైక్‌లపై ఒక లుక్కేయండి.

1. TVS Apache RTX 300 (టివిఎస్ అపాచీ RTX 300)

టివిఎస్ నుంచి వస్తున్న ఈ పవర్‌ఫుల్ బైక్ తక్కువ ధరలో ఎక్కువ ఫీచర్లను అందిస్తోంది.

ఇంజిన్: 299.1cc, లిక్విడ్-కూల్డ్.

పవర్: 35 hp, 28.5 Nm టార్క్.

ప్రత్యేకత: ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, స్విచ్చబుల్ ABS మరియు మల్టిపుల్ రైడింగ్ మోడ్స్.

ధర: రూ. 1.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

2. KTM Adventure 250 (కేటిఎం అడ్వెంచర్ 250)

ప్రీమియం లుక్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.

ఇంజిన్: 249.07cc సింగిల్ సిలిండర్.

ఫీచర్లు: క్విక్‌షిఫ్టర్, TFT కనెక్టివిటీ, ఆఫ్-రోడ్ ABS.

ధర: రూ. 2.40 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

3. Hero Xpulse 210 (హీరో ఎక్స్‌పల్స్ 210)

బడ్జెట్‌లో అత్యంత సమర్థవంతమైన ఆఫ్-రోడర్‌గా ఎక్స్‌పల్స్ గుర్తింపు పొందింది.

ఇంజిన్: 210cc, లిక్విడ్-కూల్డ్ (24 hp).

ఫీచర్లు: స్లిప్పర్ అసిస్ట్ క్లచ్, ఎల్‌ఈడీ లైటింగ్, స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీ.

ధర: రూ. 1.62 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

4. Honda NX200 (హోండా NX200)

హోండా నమ్మకానికి సాక్ష్యంగా నిలిచే ఈ బైక్ డైలీ కమ్యూటింగ్‌కు కూడా బాగుంటుంది.

ఇంజిన్: 184.4cc (16 hp).

ఫీచర్లు: డ్యూయల్ ఛానల్ ABS, ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లు.

ధర: రూ. 1.57 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

5. Suzuki V-Strom SX (సుజుకి V-స్ట్రోమ్ SX)

జిక్సర్ ఇంజిన్ పవర్‌తో లాంగ్ టూరింగ్‌కు ఇది కంఫర్ట్‌గా ఉంటుంది.

ఇంజిన్: 249cc, ఆయిల్-కూల్డ్.

ప్రత్యేకత: 205mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, సుజుకి రైడ్ కనెక్ట్.

ధర: సుమారు రూ. 2.11 లక్షలు (సవరించిన ధరల ప్రకారం).


గమనిక: బైక్ కొనేముందు మీ అవసరాలను (కేవలం ఆఫ్-రోడింగ్ కోసమా లేక లాంగ్ టూరింగ్ కోసమా?) గుర్తించి, ఒకసారి టెస్ట్ రైడ్ చేయడం మంచిది.

