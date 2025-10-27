Affordable Bikes: రోజువారీ ప్రయాణానికి బెస్ట్ బైక్స్..!
Affordable Bikes: బైకులు నిత్యావసర వస్తువులుగా మారిపోయాయి. బైకులు, స్కూటర్లను తెగ వాడేస్తుంటారు. భారత్ టూవీలర్ వినియోగంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్ ను కలిగి ఉంది. కాగా 100cc బైక్లకు అత్యంత డిమాండ్ ఉంది. ఈ బైకులు ఆర్థికంగా మాత్రమే కాకుండా మైలేజ్, నిర్వహణ, విశ్వసనీయత పరంగా కూడా అద్భుతమైనవి. పనికి వెళ్లినా లేదా కళాశాలకు వెళ్లినా, ఈ బైక్లు రోజువారీ ప్రయాణాలకు సరైనవి. అద్భుతమైన పనితీరు, మైలేజ్ రెండింటినీ అందించే టాప్ ఐదు పాపులర్ బైక్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హీరో HF డీలక్స్
హీరో HF డీలక్స్ దాని అద్భుతమైన మైలేజ్ కు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది 8.02 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే 97.2cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఇది పెట్రోల్ను ఆదా చేస్తుంది. 70 కి.మీ/లీ వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. ఇది ట్యూబ్లెస్ టైర్లు, డ్రమ్ బ్రేక్లు, 805 mm సీట్ ఎత్తును కలిగి ఉంటుంది. ఇది కిక్-స్టార్ట్, సెల్ఫ్-స్టార్ట్, బ్లాక్ ఎడిషన్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. ధర: రూ. 58,020 నుండి ప్రారంభమవుతోంది
టీవీఎస్ స్పోర్ట్
TVS స్పోర్ట్ స్టైలిష్ డిజైన్, మృదువైన ప్రయాణానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది 8.19 PS శక్తిని, 8.3 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే 109.7cc ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. మైలేజ్ దాదాపు 70 కి.మీ/లీ. అల్లాయ్ వీల్స్, టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, ట్యూబ్లెస్ టైర్లతో, ఈ బైక్ బరువు కేవలం 112 కిలోలు. ధర సుమారు రూ. 60,281
హోండా షైన్ 100
హోండా షైన్ 100 తేలికైన, మృదువైన ఇంజిన్కు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇది 98.98cc ఇంజిన్తో శక్తిని కలిగి ఉంది. ఇది 7.38 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, దాదాపు 67.5 km/l ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ధర సుమారు రూ. 63,191. ఇది కంబైన్డ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (CBS), బ్లాక్ అల్లాయ్ వీల్స్, పొడవైన సీటుతో వస్తుంది. కేవలం 99 కిలోల బరువుతో, నగర ట్రాఫిక్లో దీన్ని సులభంగ వాడుకోవచ్చు.
బజాజ్ ప్లాటినా 100
మీరు సౌకర్యవంతమైన, అధిక ఇంధనం కలిగిన బైక్ కోసం చూస్తున్నట్లయితే, బజాజ్ ప్లాటినా 100 బెస్ట్ ఆప్షన్. 7.9 bhp, 8.3 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 102cc ఇంజిన్తో నడిచే ఇది లీటరుకు దాదాపు 75 కి.మీ. ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. సౌకర్యవంతమైన సీటు, మృదువైన సస్పెన్షన్ దీనిని సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు అనువైనదిగా చేస్తాయి. ధర సుమారు రూ. 68,685
హీరో స్ప్లెండర్
హీరో స్ప్లెండర్ను భారతదేశంలో “కింగ్ ఆఫ్ బైక్స్” అని పిలుస్తారు. ఇది 97.2cc ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది, ఇది 7.91 bhpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 70 kmpl వరకు మైలేజీని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్, డిజిటల్-అనలాగ్ కన్సోల్, ట్యూబ్లెస్ టైర్లు వంటి ఫీచర్లు దాని కొత్త వేరియంట్లకు అందించారు. ధర రూ. 73,764 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.