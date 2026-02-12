Upcoming EVs: 2026లో రోడ్లపై రచ్చ చేయబోతున్న టాప్-5 ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఫుల్ డీటెయిల్స్..!
Upcoming EVs: ప్రస్తుతం ఆటోమొబైల్ ప్రపంచం మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.
Upcoming EVs: ప్రస్తుతం ఆటోమొబైల్ ప్రపంచం మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల మోత నుంచి తప్పించుకోవడమే కాకుండా, పర్యావరణాన్ని కాపాడాలనే ఆలోచనతో జనం ఈవీల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే 2026 సంవత్సరం ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో ఒక భారీ మార్పును తీసుకురాబోతోంది. ప్రముఖ దిగ్గజ సంస్థలైన టాటా, మారుతీ, కియా మరియు టయోటా వంటి కంపెనీలు తమ పవర్ఫుల్ ఈవీ మోడల్స్ను లాంచ్ చేయడానికి రెడీ అయ్యాయి. ఈ కార్లు కేవలం బ్యాటరీతో నడవడమే కాకుండా, నెక్స్ట్ లెవల్ ఫీచర్స్, అదిరిపోయే రేంజ్తో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాయి.
టాటా పంచ్ EV, సియెర్రా ఈవీ
భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్లో టాటా మోటార్స్ కింగ్ అని చెప్పవచ్చు. 2026 ఫిబ్రవరిలో టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ లాంచ్ కాబోతోంది. ఇది 25 kWh, 35 kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో రానుంది, ఇది గరిష్టంగా 365 కిమీ రేంజ్ ఇస్తుందని అంచనా. మరోవైపు, వింటేజ్ లవర్స్ ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'టాటా సియెర్రా ఈవీ' కూడా ఈ ఏడాదిలోనే పలకరించనుంది. ఇది Acti.EV+ ప్లాట్ఫారమ్పై తయారవుతూ, డ్యుయల్ మోటార్ , ఆల్ వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్లతో కస్టమర్లను ఆకట్టుకోనుంది. ఈ కార్లు స్టైలిష్ లుక్తో పాటు భారీ టెక్ ఫీచర్లను కలిగి ఉండటం విశేషం.
మారుతీ సుజుకీ ఈ-విటారా
ఇక ఇండియాలో మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ బ్రాండ్ అయిన మారుతీ సుజుకీ తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ SUV 'ఈ-విటారా'ను 2026లో రంగంలోకి దించుతోంది. ఈ కారు హ్యుందాయ్ క్రేటా ఈవీ వంటి మోడల్స్కు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. ఇందులో 49 kWh, 61 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లు ఉండబోతున్నాయి. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుమారు 543 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. సేఫ్టీ విషయంలో కూడా రాజీ పడకుండా ఈ కారు ఇప్పటికే 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించడం గమనార్హం.
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా
టయోటా కంపెనీ తన 'అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా' పేరుతో సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ కారును పరిచయం చేయబోతోంది. ఇది చూడటానికి మారుతీ ఈ-విటారాను పోలి ఉన్నప్పటికీ, టయోటా తనదైన ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు, లగ్జరీ టచ్ను జోడించింది. ఇది కూడా 49 kWh నుంచి 61 kWh బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో దాదాపు 543 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. 2-వీల్ డ్రైవ్, ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ వంటి ఆప్షన్లతో రాబోతున్న ఈ ఎస్యూవీ ఆఫ్రోడ్ ప్రియులకు కూడా మంచి ఛాయిస్ కానుంది.
కియా సైరోస్ ఈవీ
చివరిగా కియా ఇండియా తన స్టైలిష్ ఎస్యూవీ 'సైరోస్'ను ఈవీ వెర్షన్లో తీసుకురావడానికి ప్లాన్ చేస్తోంది. ఇది మిడ్-సైజ్ SUV సెగ్మెంట్లో ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలవబోతోంది. స్పెషల్ కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్, ఫ్యామిలీకి సరిపోయే స్పేస్తో ఈ కారు డిజైన్ చేయబడింది. మొత్తానికి 2026లో లాంచ్ కాబోతున్న ఈ ఐదు కార్లు ఇండియన్ రోడ్లపై సైలెంట్ రివల్యూషన్ సృష్టించడం ఖాయం. మీరు కూడా కొత్త ఈవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ మోడల్స్ కోసం వెయిట్ చేయడం మంచి ఆప్షన్.