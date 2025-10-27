Family Car: 7 సీట్ల కారు కావాలా.. తక్కువ బడ్జెట్ లో ఉత్తమ ఫ్యామిలీ కార్లు.!
Family Car: కారులో ప్రయాణం ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది సొంత కారు ఉండాలని కోరుకుంటుంటారు. తక్కువ బడ్జెట్ లో, మంచి మైలేజీని అందించే కార్ల కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఆటో మొబైల్ కంపెనీలు అద్భుతమైన ఫీచర్లతో సరికొత్త మోడల్స్ ను మార్కెట్ లోకి తీసుకొస్తున్నాయి. అయితే ఫ్యామిలీ కోసం 7 సీట్ల కారు కావాలనుకుంటే బెస్ట్ కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రూ. 10 లక్షల లోపు ధరలో నచ్చిన కారును కొనుగోలు చేయొచ్చు. భారతదేశంలో 7 సీట్ల కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, సీటింగ్ కెపాసిటీ, మూడవ వరుస సౌకర్యం, మైలేజ్, భద్రతా లక్షణాలు, సర్వీస్ నెట్వర్క్ను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
రెనాల్ట్ ట్రైబర్
రెనాల్ట్ ట్రైబర్ అనే పేరు బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ 7-సీటర్ కారును గుర్తుకు తెస్తుంది. ఇది 999 cc పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది, ఇది 72 PS పవర్, 96 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మైలేజ్ 17-20 kmpl. ట్రైబర్, అతిపెద్ద హైలైట్ దాని మాడ్యులర్ మూడవ-వరుస సీటు, ఇది అవసరమైతే ఏడుగురు వ్యక్తులు కూర్చునేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఇంకా, కొత్త డ్యూయల్-టోన్ బాడీ, రూఫ్ రెయిల్స్, 182 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉంది.
మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా
మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా ఫ్యామిలీ కోసం బెస్ట్ కారు అంటున్నారు నిపుణులు. ధరలు రూ. 8.80 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతాయి. 1462 cc పెట్రోల్ ఇంజిన్తో నడిచే, CNGలో లభించే ఇది 102 bhp, 136.8 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పెట్రోల్ వేరియంట్ 20.3 kmpl ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. అయితే CNG వేరియంట్ 26 km/kg వరకు మైలేజీని అందిస్తుంది. ఎర్టిగా స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది.
మహీంద్రా బొలెరో
మహీంద్రా బొలెరో బలమైన, శక్తివంతమైన బాడీని కలిగి ఉంది. 1493cc డీజిల్ ఇంజిన్తో నడిచే ఇది 75PS శక్తిని, 210Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మైలేజ్ సుమారు 16kmpl. బొలెరో బాడీ-ఆన్-ఫ్రేమ్ డిజైన్ గ్రామీణ ప్రాంతాలకు, తేలికపాటి ఆఫ్-రోడ్ ప్రయాణాలకు అనువైనదిగా చేస్తుంది. దీని మూడవ వరుస సీట్లు కుటుంబానికి తగినంత స్థలాన్ని అందిస్తాయి. 60-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్ సుదీర్ఘ ప్రయాణాలలో తరచుగా ఇంధనం నింపాల్సిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది.
మహీంద్రా బొలెరో నియో
బొలెరో నియో అనేది పాత బొలెరో కొత్త వెర్షన్. దీని 1493 cc డీజిల్ ఇంజన్ 100 bhp, 260 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మైలేజ్ లీటర్కు 17 కి.మీ.. ఈ SUV-శైలి కారు 180 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 384 లీటర్ల బూట్ స్పేస్తో వస్తుంది. మీరు ప్రీమియం, మన్నికైన మరియు కుటుంబానికి అనుకూలమైన SUV కోసం చూస్తున్నట్లయితే, బొలెరో నియో ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్.
మారుతి సుజుకి ఈకో
మీరు అత్యంత సరసమైన 7-సీట్ల కారు కోసం చూస్తున్నట్లయితే, మారుతి సుజుకి ఈకో దాని శ్రేణిలో ఉత్తమమైనది. ధరలు రూ. 5.6 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతాయి. CNG ఎంపికతో 1197 cc పెట్రోల్ ఇంజిన్తో నడిచే ఇది 81 bhp, 105 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పెట్రోల్కు మైలేజ్ దాదాపు 19.7 kmpl, CNGకి 26.78 km/kg. 7-సీట్ల క్యాబిన్, 65-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్ రోజువారీ ప్రయాణాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.