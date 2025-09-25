భారత రాజుకు కోపం వచ్చింది.. ఆ ఫారిన్ కార్లకు సీన్ సితార్ అయింది
భారతదేశంలోని ఒక రాజు కారణంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రోల్స్ రాయిస్ (Rolls-Royce) బ్రాండ్కు తీవ్ర అవమానం జరిగింది. అసలు ఆ రాజు ఎవరు? లండన్లో జరిగిన సంఘటన ఏంటి? ఖరీదైన కార్లను ఆయన చెత్త తరలించడానికి ఎందుకు ఉపయోగించారో తెలుసుకోండి.
చరిత్రలో భారతీయ రాజుల విలాసవంతమైన జీవితాలు, వారి ఆడంబరాలు ఎప్పుడూ ఆసక్తికరమే. అలాంటి రాజుల్లో ఒకరు, ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రోల్స్ రాయిస్ కార్ల బ్రాండ్కు భారీగా నష్టం, తీవ్ర అవమానం జరిగింది. ఇంతకీ ఆ ఫారిన్ కార్ల బ్రాండ్ రోల్స్ రాయిస్ అని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇంతటి పని చేసిన భారతీయ మహారాజు ఎవరు? ఆయన ఎందుకు అలా చేశారు?
అల్వార్ మహారాజు జై సింగ్ ప్రభాకర్
ఆ మహారాజు మరెవరో కాదు, రాజస్థాన్లోని అందమైన అల్వార్ రాజ్యం మహారాజు జై సింగ్ ప్రభాకర్. ఆయన తన కాలంలో అత్యంత శక్తివంతమైన, ధనవంతుడైన పాలకులలో ఒకరు. ఆయనకు విలాసవంతమైన కార్లు అంటే ఎంతో ఇష్టం. నచ్చిన కారు తన కోట ముందు ఉండాల్సిందే అనేంత పిచ్చి.
లండన్లో జరిగిన అవమానం
1920 సంవత్సరంలో మహారాజు జై సింగ్ ప్రభాకర్ ఒక వ్యక్తిగత పర్యటన కోసం లండన్ వెళ్ళారు. ఆయన అప్పుడు సాధారణ దుస్తులు ధరించి ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఆయన సరదాగా లండన్లోని రోల్స్ రాయిస్ షోరూమ్కి వెళ్లి, కొన్ని కార్లు చూపించమని అక్కడి సేల్స్మెన్ని అడిగారు.
అయితే, ఆ సేల్స్మెన్ మహారాజును అస్సలు పట్టించుకోలేదు. ఆయన ధరించిన సాధారణ దుస్తులను చూసి, తమ ఖరీదైన కార్లు కొనే స్థోమత లేని 'పేద భారతీయుడు'గా భావించాడు. దాంతో ఆయనతో దురుసుగా, అగౌరవంగా ప్రవర్తించాడు. తీవ్రంగా కోపగించుకున్న జై సింగ్ ప్రభాకర్ ఆ షోరూమ్ నుంచి మౌనంగా వెనుదిరిగారు.
రాజు పగ తీర్చుకున్న విధానం
ఆ తర్వాత మహారాజు తన పూర్తి రాజ వస్త్రధారణలో, తన పరివారంతో కలిసి అదే రోల్స్ రాయిస్ షోరూమ్కు తిరిగి వచ్చారు. మహారాజును చూసిన సిబ్బంది తమ తప్పును గ్రహించి, వెంటనే ఆయనకు ఎర్ర తివాచీ పరిచి ఘన స్వాగతం పలికారు.
అయితే, జై సింగ్ ప్రభాకర్ ప్రదర్శనలో ఉన్న ఆరు కార్లను కొనుగోలు చేసి, అక్కడికక్కడే డబ్బు చెల్లించారు. అదనంగా మరో నాలుగు కార్లను భారతదేశానికి డెలివరీ చేయాలని కూడా ఆదేశించారు.
కార్లన్నీ భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత, జై సింగ్ ప్రభాకర్ ఒక విచిత్రమైన ఆదేశం జారీ చేశారు. ఆ విలాసవంతమైన రోల్స్ రాయిస్ కార్లను తన వ్యక్తిగత అవసరాలకు కాకుండా, న్యూఢిల్లీ మునిసిపాలిటీకి అప్పగించి చెత్త సేకరించడానికి ఉపయోగించమని ఆదేశించారు.
రోల్స్ రాయిస్కు క్షమాపణలు
రోల్స్ రాయిస్ కంపెనీని అవమానించడానికి, వారి కార్లు తన గౌరవానికి తగినవి కావని వారికి చూపించడానికి మహారాజు ఈ విధంగా పగ తీర్చుకున్నారు. వారి రూపాన్ని బట్టి ప్రజలను తీర్పు చెప్పకూడదనే ఒక పాఠం నేర్పాలని కూడా ఆయన కోరుకున్నారు.
రోల్స్ రాయిస్ కార్లను చెత్త ట్రక్కులుగా ఉపయోగించడం భారతదేశంతో పాటు, విదేశాలలోనూ సంచలనం సృష్టించింది. ఈ రాజు చర్యల కారణంగా తమ ఖ్యాతి, అమ్మకాలు దెబ్బతింటాయని భయపడిన ఆ బ్రాండ్ అధికారులు వెంటనే జై సింగ్ ప్రభాకర్కు టెలిగ్రామ్ పంపారు. తమ సిబ్బంది ప్రవర్తనకు క్షమాపణలు చెబుతూ, చెత్త సేకరణకు తమ కార్లను ఉపయోగించడం మానేయమని అభ్యర్థించారు.
సద్భావనకు చిహ్నంగా, వారు మహారాజుకు మరో ఆరు కార్లను ఉచితంగా అందిస్తామని కూడా చెప్పారు. వారి క్షమాపణను, ఆఫర్ను అంగీకరించిన జై సింగ్ ప్రభాకర్ వెంటనే రోల్స్ రాయిస్ కార్లను చెత్త సేకరణకు ఉపయోగించడం మానేసి, వాటిని తిరిగి వాటి అసలు స్థితికి పునరుద్ధరించారు. రూపంలో ఉన్న వ్యక్తిని తక్కువగా అంచనా వేయకూడదనే గొప్ప పాఠాన్ని రోల్స్ రాయిస్ కంపెనీకి మహారాజు జై సింగ్ ప్రభాకర్ నేర్పారు.