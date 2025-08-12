దేశ రాజధాని దిల్లీలో టెస్లా తొలి ఎక్స్పీరియెన్స్ సెంటర్, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ప్రారంభం
దేశ రాజధాని దిల్లీలో టెస్లా తొలి ఎక్స్పీరియెన్స్ సెంటర్ మరియు ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను ప్రారంభించింది, భారత మార్కెట్లో తన స్థాయిని బలపరుస్తోంది.
ఎలాన్ మస్క్కి చెందిన Tesla సంస్థ, భారత EV మార్కెట్లో తన విస్తరణను వేగవంతం చేస్తూ, దేశ రాజధాని Delhi Aerocityలో తొలి Experience Center మరియు Charging Stationని ప్రారంభించింది. ఇటీవల ముంబైలో మొదటి షోరూమ్ తెరచిన టెస్లా, ఒక నెలలోపే రెండో Experience Centerతో పాటు Charging Hubను కూడా ఆవిష్కరించడం, కంపెనీ వేగవంతమైన విస్తరణకు నిదర్శనం.
రెండో ఛార్జింగ్ హబ్ ప్రత్యేకతలు
దిల్లీ ఏరోసిటీలోని Worldmark 3 భవనంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కొత్త టెస్లా హబ్లో, నాలుగు DC Superchargers, మూడు AC Destination Chargers ఉన్నాయి. వీటితో వినియోగదారులు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ లేదా లాంగ్-పార్కింగ్ సమయంలో స్లో ఛార్జింగ్ సౌకర్యం పొందవచ్చు.
Tesla Global Charging Networkలో ప్రస్తుతం 70,000 పైగా Superchargers ఉన్నాయి. 2024లో వీటి పనితీరు సామర్థ్యం **99.95%**గా నమోదైంది. సరైన పరిస్థితుల్లో V4 Charging Unit కేవలం 15 నిమిషాల్లో Model Yకి 267 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అందించగలదు.
Model Y టెస్ట్ డ్రైవ్ & ధరలు
దిల్లీ Experience Centerలో కస్టమర్లు Tesla Model Yను టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు. 2023 మరియు 2024లో ప్రపంచ EV అమ్మకాలలో Model Y అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
- Rear-Wheel Drive Version: ₹59.89 లక్షలు, 0-100 km/h కేవలం 5.9 సెకన్లు, 500 km రేంజ్, టాప్ స్పీడ్ 201 km/h.
- Long-Range Rear-Wheel Drive Version: ₹67.89 లక్షలు, 0-100 km/h కేవలం 5.6 సెకన్లు, 622 km రేంజ్, టాప్ స్పీడ్ 201 km/h.
రెండు మోడళ్లలోనూ 5 సీటింగ్ సామర్థ్యం, 2,130 లీటర్లకు పైగా కార్గో స్పేస్ ఉంది.
కస్టమర్ సపోర్ట్ & భవిష్యత్ ప్రణాళికలు
టెస్లా త్వరలో Authorized Collision Centers, Service Centers, మరియు Mobile Service Fleetను ప్రవేశపెట్టనుంది. కదిలే భాగాలు తక్కువగా ఉండటం, Over-the-Air Software Updates, Remote Diagnostics వంటి ఫీచర్ల వల్ల వాహన నిర్వహణ ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గుతాయని కంపెనీ చెబుతోంది.
