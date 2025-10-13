Telsa EV: టెస్లా ఈవీ.. చీపెస్ట్ మోడళ్లు వచ్చేశాయ్..!
Telsa EV: అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ టెస్లా తన ప్రసిద్ధ మోడల్ Y, మోడల్ 3 కొత్త స్టాండర్డ్ వెర్షన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ వెర్షన్లు మునుపటి కంటే మరింత సరసమైనవిగా ఉంటాయని కంపెనీ చెబుతోంది, కానీ వాటి పరిధి, ఫీచర్లు కొంచెం డౌన్ గ్రేడ్ చేశారు. ఆటో నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం. ఇది టెస్లా వ్యూహంలో ఒక ప్రధాన మార్పును సూచిస్తుంది. కంపెనీ గతంలో ఆవిష్కరణలపై ఫోకస్ చేయగా ఇప్పుడు అది ధరపై పోడినట్లు కనిపిస్తోంది.
టెస్లా కొత్త స్డాండర్డ్ మోడల్ల ధర మునుపటి బేస్ వెర్షన్ల కంటే దాదాపు $5,000 తక్కువగా ఉంది. అయితే, USలో ఈ వాహనాలపై $7,500 ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఇప్పుడు గడువు ముగిసింది, దీని వలన కస్టమర్లకు వాస్తవ ధర దాదాపు $40,000 వద్ద ఉంటుంది.
ఈ మార్పులు ఈ కొత్త టెస్లా కార్లను మునుపటి కంటే తక్కువ హైటెక్, బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీగా కనిపించేలా చేస్తాయి. టెస్లాను ఒకప్పుడు ఈవీ ఆవిష్కరణల సారాంశంగా పరిగణించిన చోట, కంపెనీ ఇప్పుడు పాత మోడళ్ల చౌకైన ట్రిమ్లను ప్రారంభిస్తోంది. ఫోర్డ్ $30,000 ఈవీ ట్రక్ ప్రాజెక్ట్ లేదా చైనా కొత్త ఈవీ టెక్నాలజీతో పోలిస్తే, టెస్లా చర్య వెనుకబడిన అడుగుగా కనిపిస్తోంది. ఎలోన్ మస్క్ వాగ్దానం చేసిన కంపెనీ గేమ్-ఛేంజింగ్ తక్కువ-ధర ఈవీ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతానికి నిలిపివేయబడింది. మస్క్ దృష్టి ఇప్పుడు రోబోటాక్సీ, హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్లపై ఉంది.
టెస్లా చివరి కొత్త మోడల్ సైబర్ట్రక్, దీనిని మస్క్ "భవిష్యత్ కారు"గా అభివర్ణించాడు, కానీ దాని అమ్మకాలు అంచనాలను అందుకోలేకపోయాయి. ఇప్పుడు, కంపెనీ కొత్త వాటి కంటే ఇప్పటికే ఉన్న మోడళ్ల చౌకైన వెర్షన్లపై దృష్టి పెట్టింది. ఈ కొత్త స్టాండర్డ్ మోడల్స్ టెస్లా ప్రస్తుతం ఆవిష్కరణలపై దృష్టి పెట్టడం కంటే అమ్మకాలు మరియు మార్కెట్ ఒత్తిడిని నిర్వహించడానికి ప్రయత్నిస్తోందని స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.
రాబోయే వారాల్లో ఎలోన్ మస్క్ ట్రిలియన్ డాలర్ల పే ప్యాకేజీపై ఓటింగ్ జరగనున్నందున, కంపెనీ నిరంతరం సానుకూల నవీకరణలను అందిస్తోంది - ఈవీ అమ్మకాల నివేదికలు, FSD (పూర్తి సెల్ఫ్-డ్రైవింగ్) సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు, ఇప్పుడు ఈ కొత్త స్టాండర్డ్ మోడల్స్. ఈ కార్లు గేమ్-ఛేంజర్స్గా నిరూపించకపోవచ్చు, టెస్లా ఇప్పటికీ పోటీతత్వంతో ఉందని అవి చూపిస్తున్నాయి - ఇది కేవలం దిశను మార్చింది, ఆవిష్కరణ కంటే వ్యాపార స్థిరత్వంపై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంది.