Tata Sierra: విడుదలకు సిద్ధమైన టాటా సియెర్రా.. కొత్త లుక్, సరికొత్త ఫీచర్స్
Tata Sierra : క్లాసిక్ విషయాలు ఎప్పుడూ పాతవి కావు, సమయంతో మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఈ ఆలోచనతో, టాటా మోటార్స్ తన ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ సియెర్రాను 2025 లో కొత్త అవతార్లో ప్రారంభించబోతోంది. కొత్త సియెర్రాలో పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది ADAS, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, మూడు-స్క్రీన్ డాష్బోర్డ్ వంటి అధునాతన లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ప్రయోగం తర్వాత హ్యుందాయ్ క్రెటా, మారుతి గ్రాండ్ వితారా వంటి మోడళ్లకు ఈ ఎస్యూవీ కఠినమైన పోటీని అందిస్తుంది.
కొన్ని విషయాలు కాలక్రమేణా మసకబారవు, వారి ప్రదర్శన మార్పులు మాత్రమే అని చెప్పబడింది. టాటా మోటార్స్ కూడా ఇదే తరహా కథ. మీరు 90 వ దశకంలో భారతీయ రహదారులపై అడుగుపెట్టినట్లయితే, మీరు ఈ కారు బాణసంచా చూసి ఉండాలి. ఆ సమయంలో, సియెర్రా కేవలం ఒక వాహనం కాదు, కానీ స్థితి చిహ్నం. ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ ఒకే పురాణ SUV ను తిరిగి ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది మరియు ఈసారి ఇది మునుపటి కంటే మరింత బలమైన, ఫీచర్-నిండిన మరియు స్టైలిష్గా ఉంటుంది.
టాటా సియెర్రా 1991 లో మొదటిసారి ప్రారంభించబడింది. ఇది భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి సాంకేతికంగా దేశీయ SUV గా పరిగణించబడుతుంది. ఆ సమయంలో, దాని అతిపెద్ద లక్షణం దాని 3-డోర్ డిజైన్ మరియు పెద్ద గాజు విండో వెనుకకు వంగి ఉంది, ఇది మిగిలిన కార్ల నుండి భిన్నమైన గుర్తింపును ఇచ్చింది. సియెర్రా పవర్ విండో, పవర్ స్టీరింగ్ మరియు ఎయిర్ కండిషనింగ్ వంటి ఆ కాలం ప్రకారం అనేక అధునాతన లక్షణాలను కలిగి ఉంది - ఇది ఆ సమయంలో లగ్జరీ కంటే తక్కువ కాదు. 4 × 4 వెర్షన్ ఆఫ్-రోడ్ డ్రైవింగ్ ఔత్సాహికులకు ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంది. అయితే, 2003 లో, కంపెనీ ఉత్పత్తిని నిలిపివేసింది.