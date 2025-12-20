Tata Sierra EV: టాటా సియెర్రా ఈవీ వచ్చేస్తోంది.. రేంజ్లో రప రప..!
Tata Sierra EV: టాటా మోటార్స్ ఐకానిక్ ఎస్యూవీ సియెర్రా, భారత మార్కెట్లో బలమైన పునరాగమనం చేసింది. సియెర్రా ICE (పెట్రోల్-డీజిల్ వెర్షన్) కోసం డీలర్షిప్లలోకి ప్రవేశించడం ద్వారా ఈ ఎస్యూవీ రికార్డు సృష్టించింది.
Tata Sierra EV: టాటా మోటార్స్ ఐకానిక్ ఎస్యూవీ సియెర్రా, భారత మార్కెట్లో బలమైన పునరాగమనం చేసింది. సియెర్రా ICE (పెట్రోల్-డీజిల్ వెర్షన్) కోసం డీలర్షిప్లలోకి ప్రవేశించడం ద్వారా ఈ ఎస్యూవీ రికార్డు సృష్టించింది. ప్రారంభించిన కేవలం 24 గంటల్లోనే, దీనికి 70,000 ధృవీకరించబడిన బుకింగ్లు వచ్చాయి. కంపెనీ సియెర్రా (సియెర్రా EV) ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్పై కూడా వేగంగా పని చేస్తోంది. ఇటీవల స్పై షాట్లు సియెర్రా ఈవీ భారతదేశంలో రోడ్ టెస్టింగ్లో అధునాతన దశకు చేరుకుందని వెల్లడించాయి. సియెర్రా ఈవీ 2026 ప్రారంభంలో మార్కెట్లోకి విడుదల అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
కంపెనీ ఇప్పటికే అధికారిక టీజర్ ద్వారా దాని డిజైన్ను టీజ్ చేసింది. టెస్ట్ మ్యూల్ ఇప్పటికీ పూర్తిగా కవర్ చేయబడినప్పటికీ, ఈవీ వెర్షన్ ICE మోడల్ నుండి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుందని ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు. ముందు గ్రిల్ క్లోజ్డ్ ప్యానెల్ ద్వారా భర్తీ చేస్తారు. రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలు ఉంటాయి. పెద్ద ప్యాక్ 500 కి.మీ కంటే ఎక్కువ రియల్ రేంజ్, డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, టూ టైప్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో రావచ్చు.
డిజైన్ పరంగా సియెర్రా ఈవీలో బోనెట్ కింద నడుస్తున్న పూర్తి-వెడల్పు ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్ లైట్ బార్ ఉంటుంది. స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్ సెటప్, డార్క్-ఫినిష్డ్ బంపర్లు, సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్ దీనికి కఠినమైన రూపాన్ని ఇస్తాయి. సైడ్ ప్రొఫైల్ ఫ్లష్-ఫిట్ డోర్ హ్యాండిల్స్, స్క్వేర్ వీల్ ఆర్చ్లు, స్పోర్టీ అల్లాయ్ వీల్స్ను ప్రదర్శిస్తుంది. వెనుక భాగంలో బాక్సీ టెయిల్గేట్, పూర్తి-వెడల్పు ఎల్ఈడీ లైట్ బార్, ఈవీ-నిర్దిష్ట బ్యాడ్జింగ్తో రూఫ్-మౌంటెడ్ స్పాయిలర్ ఉంటాయి.
క్యాబిన్ లోపల, సియెర్రా ఈవీ లేఅవుట్ ఎక్కువగా ఐసీఈ మోడల్ను పోలి ఉంటుంది. అయితే, ఇది చాలా సాంకేతికంగా మరింత అధునాతనంగా ఉంటుంది. ఇందులో 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్, ప్యాసింజర్-సైడ్ డిస్ప్లేతో సహా ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. యాంబియంట్ లైటింగ్, సాఫ్ట్-టచ్ మెటీరియల్స్, కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్, ప్రీమియం అప్హోల్స్టరీ కూడా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.