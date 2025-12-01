Tata Sierra: టాటా సియెర్రా... అడ్వెంచర్ వేరియంట్.. లుక్ చూశారా..?
Tata Sierra : టాటా ఇటీవలే భారతదేశంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న టాటా సియెర్రాను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.11.49 లక్షలు. ఈ కారు ఫీచర్ల కారణంగా ఈ ఎస్యూవీ సోషల్ మీడియా, ఆటోమొబైల్ ఫోరమ్లలో పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ టాటా కారు లాంచ్ అయినప్పుడు కంపెనీ కొన్ని వేరియంట్లను మాత్రమే ప్రదర్శించింది. అయితే, ఇప్పుడు, మొదటిసారిగా, సియెర్రా అడ్వెంచర్ వేరియంట్ ఫోటోను లీక్ చేసింది. ఇంటర్నెట్లోని సమాచారం ప్రకారం.. ఫోటో మొత్తం బ్లాక్ కవర్తో కప్పి ఉంది. దీని మొత్తం డిజైన్, సిగ్నేచర్ లుక్ స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
సియెర్రా బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్+, తరువాత ప్యూర్, అడ్వెంచర్ వేరియంట్లు ఉన్నాయి. స్పై షాట్లు అడ్వెంచర్ వేరియంట్ అనేక కీలక లక్షణాలను వెల్లడిస్తున్నాయి, వీటిలో ఓఆర్వీఎమ్లపై ఎల్ఈడీ ఇండికేటర్స్, ఆకర్షణీయమైన అల్లాయ్ వీల్స్, రూఫ్ రెయిల్లు ఉన్నాయి, ఇవి ఈ వేరియంట్లో ప్రామాణికంగా ఉంటాయి. డిజైన్ పరంగా, సియెర్రా ఇప్పటికే 4.2–4.4 మీటర్ల ఎస్యూవీ విభాగంలో తనను తాను ప్రత్యేకంగా చూపిస్తుంది.
ఇంటీరియర్ విషయానికొస్తే, అడ్వెంచర్ వేరియంట్లో పెద్ద మార్పు కనిపించింది. టాప్ వేరియంట్లు డ్యూయల్ లేదా ట్రిపుల్ స్క్రీన్ సెటప్లను అందిస్తుండగా, అడ్వెంచర్ వేరియంట్లో సింగిల్, స్టాండలోన్ టచ్స్క్రీన్ ఉంటుంది. అదనంగా, ఇందులో ఒక వ్యక్తిగత ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటుంది. టాచో, ఇంధన గేజ్ల కోసం ఎల్ఈడీ ప్యానెల్ అందించారు. అందుకోసం 10.16 సెం.మీ డిస్ప్లే ఉంది. మాన్యువల్గా డిమ్మబుల్ ఐఆర్వీఎమ్, 4-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ (ఆడియో, క్రూయిజ్ కంట్రోల్తో) కూడా కనిపిస్తాయి.
ఇక ఎస్యూవీ ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే.. 10.2-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 8-స్పీకర్ సెటప్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్ప్లే, 360 డిగ్రీ కెమెరా, బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్లు, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు, డ్రైవ్ మోడ్లు, హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్, టీపీఎమ్ఎస్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తుంది. అదే సమయంలో, బేస్ స్మార్ట్+, ప్యూర్ వేరియంట్లు కూడా బై-LED హెడ్లైట్లు, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, రియర్ సన్షేడ్, ఆల్-డిస్క్ బ్రేక్లు, లైట్ సాబర్ ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, మరెన్నో వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తాయి.