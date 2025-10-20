  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Tata Safari: టాటా ఎఫారీ.. ఈజీ ఈఎమ్ఐ ప్లాన్..!

Tata Safari
x

Tata Safari: టాటా ఎఫారీ.. ఈజీ ఈఎమ్ఐ ప్లాన్..!

Highlights

Tata Safari: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీదారు టాటా మోటార్స్, అనేక విభాగాలలో వాహనాలను విక్రయిస్తుంది.

Tata Safari: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీదారు టాటా మోటార్స్, అనేక విభాగాలలో వాహనాలను విక్రయిస్తుంది. టాటా సఫారీని ఏడు సీట్ల ఎస్‌యూవీగా విక్రయిస్తున్నారు. మీరు బేస్ వేరియంట్‌ను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, దానిని ఇంటికి తీసుకురావడానికి రూ.5 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మీరు నెలకు ఎంత ఈఎమ్ఐ చెల్లించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఎస్‌యూవీ విభాగంలో టాటా అందించే టాటా సఫారీ బేస్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.14.66 లక్షలు. మీరు దానిని ఢిల్లీలో కొనుగోలు చేస్తే సుమారు రూ.1.83 లక్షలు (RTO ఛార్జీలు) సుమారు రూ.86,000 (భీమా పన్ను), అలాగే రూజ14,662 TCS ఛార్జీ (పన్ను పన్ను) చెల్లించాలి. దీని వలన ఎస్‌యూవీ ఆన్-రోడ్ ధర రూ.17.50 లక్షలకు చేరుకుంటుంది.

మీరు ఈ కారు బేస్ వేరియంట్‌ను కొనుగోలు చేస్తే, బ్యాంక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు మాత్రమే ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. 5 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత, మీరు బ్యాంకు నుండి దాదాపు 12.50 లక్షల రూపాయల మొత్తాన్ని ఫైనాన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఏడు సంవత్సరాల పాటు మీకు రూ. 12.50 లక్షలు ఇస్తే, రాబోయే ఏడు సంవత్సరాల పాటు మీరు నెలకు రూ. 20,111 మాత్రమే EMI చెల్లించాలి.

మీరు బ్యాంకు నుండి తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఏడు సంవత్సరాల పాటు రూ. 12.50 లక్షల కారు రుణం తీసుకుంటే, ఏడు సంవత్సరాల పాటు నెలకు రూ. 20,111 EMI చెల్లించాలి. ఈ విధంగా, ఏడు సంవత్సరాలలో, మీరు టాటా సఫారీకి వడ్డీగా దాదాపు రూ. 4.39 లక్షలు చెల్లిస్తారు. ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్, వడ్డీతో సహా కారు మొత్తం ధర సుమారు రూ. 21.89 లక్షలు ఉంటుంది. టాటా సఫారీ ఏడు సీట్ల SUV విభాగంలో ఉంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లు, భద్రతా ఫీచర్లను అందిస్తుంది. అందువల్ల, ఇది JSW MG హెక్టర్ ప్లస్, మహీంద్రా స్కార్పియో N , మహీంద్రా XUV 700 వంటి SUV లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick