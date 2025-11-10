  • Menu
Tata Punch: టాటా పంచ్.. 6.19 లక్షల రూపాయల కన్నా తక్కువ ధరకే..!

ఈ పండుగ సీజన్‌లో మీరు కొత్త కారు కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, టాటా పంచ్ మీకు గొప్ప ఆఫర్‌ను అందిస్తుంది.

Tata Punch: ఈ పండుగ సీజన్‌లో మీరు కొత్త కారు కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, టాటా పంచ్ మీకు గొప్ప ఆఫర్‌ను అందిస్తుంది. టాటా మోటార్స్ నవంబర్ 2025లో దాని అతి చిన్న SUVపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. ఈసారి, ఆఫర్ మునుపటి కంటే ఎక్కువగా ఉంది మీరు రూ.40,000 వరకు ఆదా చేయవచ్చు.

టాటా పంచ్ యొక్క MY2024 (మోడల్ ఇయర్ 2024) స్టాక్‌పై కంపెనీ రూ.25,000 వరకు నగదు తగ్గింపును అందిస్తోంది. మీరు MY2025 మోడల్‌ను కొనుగోలు చేస్తే, మీకు కాంబో ఆఫర్ లభిస్తుంది. ఇందులో రూ.20,000 వరకు నగదు తగ్గింపు, రూ.10,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ లేదా స్క్రాపేజ్ బోనస్, రూ.10,000 వరకు లాయల్టీ బోనస్ ఉన్నాయి, దీని ఫలితంగా రూ.40,000 వరకు ఆదా అవుతుంది, గత నెలతో పోలిస్తే రూ.12,000 పెరుగుదల.

టాటా పంచ్ దాని భద్రత, డిజైన్ మరియు కాంపాక్ట్ SUV లుక్ కోసం బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ కారు భారతదేశంలో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌ను పొందింది, దీనితో ఇది దాని విభాగంలో అత్యంత సురక్షితమైనదిగా నిలిచింది. దీని అధిక గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, SUV లాంటి సీటింగ్, ఫీచర్-లోడెడ్ క్యాబిన్ పట్టణ మరియు గ్రామీణ ప్రయాణాలకు అనువైనవిగా చేస్తాయి.

టాటా పంచ్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ.5.5 లక్షల నుండి రూ.9.3 లక్షల వరకు ఉంటాయి. ఇది హ్యుందాయ్ ఎక్స్‌టర్, మారుతి ఇగ్నిస్, సిట్రోయెన్ C3 వంటి మైక్రో SUV లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది. మీరు దీన్ని కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఇప్పుడు సరైన సమయం. అవును, ఎందుకంటే కంపెనీ ప్రస్తుతం గణనీయమైన తగ్గింపులను అందిస్తోంది. స్టాక్ పరిమితంగా ఉంది. సంవత్సరం ముగిసే సమయానికి, చాలా మంది డీలర్లు MY2024 మోడళ్లను క్లియర్ చేయడంలో బిజీగా ఉన్నారు. టాటా పంచ్ కొనడానికి ఇది గొప్ప సమయం కావచ్చు.

