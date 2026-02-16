Tata Punch EV : ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లొచ్చు.. టాటా పంచ్ రేంజ్ వీడియో వైరల్
Tata Punch EV : టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో మరో సంచలనానికి తెరలేపుతోంది. తన మోస్ట్ పాపులర్ మైక్రో ఎస్యూవీ పంచ్ EVని కొత్త హంగులతో, అదిరిపోయే రేంజ్తో మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. ఫిబ్రవరి 20, 2026న ఈ సరికొత్త టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్ కానుంది. లాంచ్కు ముందే ఈ కారు రేంజ్కు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికర వీడియోను టాటా విడుదల చేసింది, ఇది ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ కార్లంటే ఛార్జింగ్ అయిపోతుందేమో అన్న భయం ఉంటుంది. కానీ, కొత్త పంచ్ ఈవీ ఆ భయాన్ని పోగొట్టేలా కనిపిస్తోంది. టాటా మోటార్స్ తన అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేసిన రియల్-వరల్డ్ డ్రైవింగ్ వీడియోలో, ఈ కారు సింగిల్ ఛార్జ్పై ఏకంగా 593.6 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. జైపూర్ నుంచి ఉదయపూర్ వరకు (సుమారు 400 కిమీ) ప్రయాణించినా ఇంకా బ్యాటరీ మిగిలి ఉండటం విశేషం. బహుశా ఇందులో నెక్సాన్ ఈవీలో వాడే 45kWh పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
డిజైన్ పరంగా కూడా ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ చాలా మార్పులతో వస్తోంది. ముందు భాగంలో కొత్త బంపర్, ఎయిర్ డ్యామ్, స్లీక్ లుక్ ఇచ్చే బ్లాక్ ట్రిమ్ స్ట్రిప్ను అమర్చారు. వెనుక వైపు కనెక్టెడ్ LED టెయిల్ ల్యాంప్స్ కారుకు ప్రీమియం లుక్ ఇస్తున్నాయి. లోపల భారీ మార్పులు జరిగాయి. నెక్సాన్ ఈవీ నుంచి అరువు తెచ్చుకున్న 12.3-అంగుళాల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉండబోతోంది.
ఈసారి సెగ్మెంట్లోనే మొదటిసారిగా లెవల్ 2 ADAS (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్) ఫీచర్ను కూడా తీసుకువస్తున్నట్లు సమాచారం. 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, వాయిస్ అసిస్టెడ్ సన్రూఫ్ వంటి హైటెక్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి పంచ్ EVలో రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది:
మీడియం రేంజ్: 25kWh బ్యాటరీ - ఇది 82hp పవర్, 114Nm టార్క్ను ఇస్తుంది.
లాంగ్ రేంజ్: 35kWh బ్యాటరీ - ఇది 122hp పవర్, 190Nm టార్క్ను ఇస్తుంది.
అయితే, 593 కిమీ రేంజ్ ఇచ్చే వేరియంట్ కోసం టాటా ప్రత్యేకంగా పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.
కొత్త టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ ధర సుమారు రూ.9.99 లక్షల నుంచి రూ.14.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్యలో ఉండవచ్చని అంచనా. ఇది మార్కెట్లో సిట్రోయెన్ eC3, రాబోయే మహీంద్రా XUV 3XO EV వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.