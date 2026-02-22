  • Menu
Tata Punch EV Facelift: టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. సరికొత్త మార్పులతో ఎలక్ట్రిక్ కార్ రంగంలోకి..!

Tata Punch EV Facelift
Tata Punch EV Facelift: టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్.. సరికొత్త మార్పులతో ఎలక్ట్రిక్ కార్ రంగంలోకి..!

Highlights

Tata Punch EV Facelift: భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పంచ్ ఈవీలో ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది.

Tata Punch EV Facelift: భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పంచ్ ఈవీలో ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. ఐదు కీలకమైన అప్‌గ్రేడ్‌లతో వచ్చిన ఈ కొత్త వెర్షన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విభాగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపింది. పర్యావరణ హితమైన ప్రయాణాన్ని కోరుకునే వారి కోసం టాటా సంస్థ ఈ కారును మరింత స్టైలిష్‌గా మరియు టెక్నాలజీ పరంగా బలంగా తీర్చిదిద్దింది.

ఈ కొత్త మోడల్‌లో ప్రధానంగా డిజైన్ పరంగా భారీ మార్పులు చేశారు. ముందు భాగంలో అమర్చిన ఎల్ఈడీ లైటింగ్, గ్రిల్ డిజైన్ కారుకు ప్రీమియం లుక్‌ను ఇస్తాయి. ఇంటీరియర్‌లో కూడా అధునాతన ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, మెరుగైన సీటింగ్ సౌకర్యాలను కల్పించారు. దీనివల్ల డ్రైవర్ , ప్రయాణికులు ఇద్దరికీ మెరుగైన ప్రయాణ అనుభవం కలుగుతుంది. సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా మరిన్ని ఫీచర్లను ఇందులో చేర్చారు.

సాంకేతిక పరంగా చూస్తే, ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్ మెరుగైన రేంజ్‌ను ఆఫర్ చేస్తోంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేలా బ్యాటరీ మేనేజ్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను ఆధునీకరించారు. అలాగే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ద్వారా కారును తక్కువ సమయంలోనే రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు ఈ కారును మరింత స్మార్ట్‌గా మార్చాయి, దీనివల్ల స్మార్ట్‌ఫోన్ ద్వారా కారులోని పలు ఫంక్షన్లను నియంత్రించవచ్చు.

టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్ రాకతో ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో పోటీ మరింత పెరిగింది. సరసమైన ధరలో ఎస్‌యూవీ అనుభూతిని అందించడమే కాకుండా, ఖర్చు తక్కువగా ఉండేలా ఈ కారును రూపొందించారు. పర్యావరణ స్పృహ పెరగడంతో పాటు చమురు ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఈ అప్‌గ్రేడ్ వెర్షన్ వినియోగదారులను పెద్ద ఎత్తున ఆకర్షిస్తుందని కంపెనీ నమ్మకంగా ఉంది.

