Tata Punch EV : క్రాష్ టెస్టులో అదరగొట్టిన టాటా పంచ్ ఈవీ..ఫేస్లిఫ్ట్తో ప్రాణాలకు ఫుల్ సెక్యూరిటీ
Tata Punch EV : టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల మార్కెట్లో మరోసారి సంచలనం సృష్టించింది. తన పాపులర్ మోడల్ టాటా పంచ్ EVని సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో లాంచ్ చేసింది. ఈ కొత్త మోడల్ పాత దానికంటే ఏకంగా రూ.1.85 లక్షలు తక్కువ ధరకే లభిస్తుండటం విశేషం. కేవలం ధర తగ్గడమే కాదు, బ్యాటరీ ప్యాక్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం ద్వారా దీని రేంజ్ కూడా మునుపటి కంటే మెరుగుపడింది. అయితే ఈ కారు గురించి అందరూ చర్చించుకుంటున్న మరో ముఖ్యమైన విషయం దీని 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్.
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంకా అధికారికంగా క్రాష్ టెస్ట్ చేయించుకోనప్పటికీ, దీనికి కచ్చితంగా 5-స్టార్ రేటింగ్ వస్తుందని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఈ కారును ICE (పెట్రోల్/డీజిల్) వెర్షన్ ప్లాట్ఫామ్ పైనే నిర్మించడం. జనవరి 2026లో జరిగిన క్రాష్ టెస్టుల్లో పంచ్ ICE మోడల్ భారత్ NCAP (BNCAP) నుంచి 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. అంతేకాకుండా 2024లో పాత పంచ్ ఎలక్ట్రిక్ మోడల్ కూడా అడల్ట్, చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ రెండింటిలోనూ 5-స్టార్ రేటింగ్ సంపాదించి భద్రతకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచింది.
భద్రత విషయంలో టాటా ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. కొత్త పంచ్ ఈవీ ఫేస్లిఫ్ట్లో 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్ స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP), ABS, i-TPMS (టయర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్), హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్, ఐసోఫిక్స్ (ISOFIX) చైల్డ్ సీట్ మౌంట్స్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రతను మరింత మెరుగుపరచడానికి రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్లు, ఆటో హెడ్ల్యాంప్లు కూడా జోడించారు. ఇటీవల నిర్వహించిన ఒక సిమ్యులేషన్ టెస్టులో 50 కి.మీ వేగంతో ట్రక్కును ఢీకొట్టినప్పటికీ, కారు బాడీ స్ట్రక్చర్ చెక్కుచెదరకుండా ఉండటం దీని పటిష్టతకు నిదర్శనం.
ధర విషయానికి వస్తే ఇది రూ.9.69 లక్షల నుంచి రూ.12.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్యలో అందుబాటులో ఉంది. సేఫ్టీ ఫీచర్లతో పాటు ఆపిల్ కార్ ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి లగ్జరీ ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రేంజ్, గరిష్ట భద్రత కోరుకునే వారికి ఈ కారు ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న మహీంద్రా 3XO EV, సిట్రోయెన్ eC3 వంటి కార్లకు ఇది గట్టి పోటీనిస్తోంది.