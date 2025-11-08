Tata Punch EV: ఇదేం ఆఫరయ్యా.. టాప్ సెల్లింగ్ కార్.. లక్షల్లో డిస్కౌంట్లు..!
Tata Punch EV: టాటా మోటార్స్ ఈ నెలలో అంటే నవంబర్లో తన ప్రసిద్ధ పంచ్ EV పై డిస్కౌంట్ను పెంచింది. వాస్తవానికి, ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV అక్టోబర్లో రూ.70,000 డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది, దానిని ఈ నెల రూ.1.23 లక్షలకు పెంచారు. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ డిస్కౌంట్ పంచ్ EV అన్ని వేరియంట్లపై అందుబాటులో ఉంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.9.99 లక్షలు. ఒకే ఛార్జీపై దీని సర్టిఫైడ్ రేంజ్ 421 కి.మీ. పంచ్ EV నేరుగా సిట్రోయెన్ eC3 తో పోటీపడుతుంది. కస్టమర్లు ఈ ఆఫర్ నుండి నెల మొత్తం ప్రయోజనం పొందగలరు, అంటే అక్టోబర్ 31 వరకు.
టాటా పంచ్ ఈవీ ఫీచర్లు
టాటా పంచ్ EV నెక్సాన్ EV నుండి అనేక డిజైన్ అంశాలను తీసుకుంటుంది. ఇది నెక్సాన్ ఫేస్లిఫ్ట్ మాదిరిగానే LED లైట్ బార్, ఇలాంటి బంపర్, గ్రిల్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది. దీని ముందు బంపర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్ప్లిట్ LED హెడ్లైట్లు, నిలువు స్ట్రేక్లతో రీడిజైన్ చేయబడిన దిగువ బంపర్, సిల్వర్ ఫాక్స్ స్కిడ్ ప్లేట్ను కలిగి ఉంది. వెనుక భాగంలో, పంచ్ EV దాని ICE టెయిల్లైట్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది, ఇందులో Y- ఆకారపు బ్రేక్ లైట్, రూఫ్-మౌంటెడ్ స్పాయిలర్, బంపర్ డిజైన్ ఉన్నాయి. సైడ్ ప్రొఫైల్లో ఇప్పుడు 16-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్ ,అన్ని చక్రాలపై డిస్క్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి.
పంచ్ EV కంపెనీ కొత్త డెడికేటెడ్ acti.ev ప్యూర్ ఎలక్ట్రిక్ ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మించబడింది. టాటా పంచ్ EV రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది: 25 kWh, 35 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్. ఇది 7.2 kW ఫాస్ట్ హోమ్ ఛార్జర్ (LR వేరియంట్ కోసం) 3.3 kW వాల్బాక్స్ ఛార్జర్తో వస్తుంది. 25 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 421 కిమీ సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను కలిగి ఉండగా, 35 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 315 కిమీ సర్టిఫైడ్ రేంజ్ను కలిగి ఉంది. హుడ్ కింద, ఇది 14-లీటర్ ఫ్రంక్ (ఫ్రంట్ ట్రంక్) కూడా కలిగి ఉంది. పంచ్ EV డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ థీమ్, ప్రీమియం ఫినిషింగ్తో తాజా సీట్ అప్హోల్స్టరీ, టాటా లోగోతో రెండు-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ , పెద్ద ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారులో 10.25-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పెద్ద టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ EVని ఏదైనా 50kw DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని ఉపయోగించి 56 నిమిషాల్లో 10 నుండి 80శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఇది 8 సంవత్సరాలు లేదా 160,000 కి.మీ.ల వారంటీతో వాటర్ప్రూఫ్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 5 డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో అందించబడుతుంది. లాంగ్ రేంజ్ వేరియంట్ అడ్వెంచర్, ఎంపవర్డ్, ఎంపవర్డ్+ అనే మూడు ట్రిమ్లలో వస్తుంది. ఇది 4 డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో కూడా వస్తుంది. భద్రత పరంగా, పంచ్ EV 6 ఎయిర్బ్యాగులు, ABS, ESC, ESP, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి ప్రామాణిక లక్షణాలతో వస్తుంది.