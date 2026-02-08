Tata Punch : బడ్జెట్ ధరలో లగ్జరీ ఫీచర్లు..టాటా కార్లలో నంబర్ 1 ఇదే..సీఎన్జీ అమ్మకాల్లో దుమ్మురేపుతోంది
Tata Punch : టాటా మోటార్స్ గ్యారేజీ నుంచి వచ్చిన బుజ్జి ఎస్యూవీ టాటా పంచ్ మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. మధ్యతరగతి ప్రజల కలల కారుగా మారిన ఈ మైక్రో ఎస్యూవీ, ఇప్పుడు తన సొంత అన్న టాటా నెక్సాన్ను కూడా వెనక్కి నెట్టేసింది. ముఖ్యంగా సీఎన్జీ విభాగంలో పంచ్ చూపిస్తున్న దూకుడు చూస్తుంటే, దీనికి ఎదురేలేదనిపిస్తోంది. అదిరిపోయే మైలేజ్, తక్కువ ధర, అదిరిపోయే సేఫ్టీ ఫీచర్లతో 2026 మోడల్ ఇప్పుడు హాట్ కేకులా అమ్ముడవుతోంది.
అమ్మకాల్లో రికార్డుల పంచ్
టాటా పంచ్ ఒకప్పుడు కేవలం చిన్న ఎస్యూవీగా మార్కెట్లోకి వచ్చింది. కానీ 2024లో దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా నిలిచి సంచలనం సృష్టించింది. దాదాపు 40 ఏళ్ల తర్వాత మారుతి సుజుకి మోడల్ కాని ఒక కారు ఈ ఘనత సాధించడం ఇదే మొదటిసారి. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం అమ్మకాల్లో నెక్సాన్ కొంచెం ముందున్నా, సీఎన్జీ విభాగంలో మాత్రం పంచ్ రికార్డు స్థాయిలో 71,113 యూనిట్లు అమ్ముడైంది. నెక్సాన్ సీఎన్జీ కేవలం 34,712 యూనిట్లకే పరిమితం కాగా, పంచ్ మాత్రం దూసుకుపోయింది. కేవలం ₹5.59 లక్షల ఆరంభ ధరతో దొరుకుతుండటం దీనికి ప్రధాన కారణం.
ఇంజిన్ పవర్, అద్భుతమైన మైలేజ్
కొత్త టాటా పంచ్ ఫేస్లిఫ్ట్లో ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఇప్పుడు మరింత పవర్ఫుల్ అయ్యాయి. ఇందులో కొత్తగా 1.2 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ను తీసుకొచ్చారు. ఇది 120 PS పవర్ను ఇస్తుంది. సాధారణ ప్రయాణాల కోసం 1.2 లీటర్ రెవోట్రాన్ ఇంజిన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక అందరూ మెచ్చుకునే సీఎన్జీ వెర్షన్ విషయానికి వస్తే.. ఇది కిలో సీఎన్జీకి 26.99 కి.మీ. మైలేజీని ఇస్తుంది. పెట్రోల్ కారుతో పోలిస్తే ఇది జేబుకు చాలా ఊరటనిస్తుంది. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎంటీ ట్రాన్స్మిషన్ ఆప్షన్లు కూడా ఉండటం విశేషం.
డిజైన్, ఫీచర్లు, టాప్-క్లాస్ సేఫ్టీ
2026 టాటా పంచ్ చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా మారింది. కొత్త ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్, అప్డేట్ చేసిన గ్రిల్, కనెక్టెడ్ టెయిల్ లైట్స్, 16-ఇంచ్ అలాయ్ వీల్స్తో ఇది రోడ్డు మీద గంభీరంగా కనిపిస్తుంది. కారు లోపల 10.24-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, హర్మాన్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా, భద్రత విషయంలో టాటా అస్సలు తగ్గలేదు. ఈ కారులో 6 ఎయిర్బ్యాగులు స్టాండర్డ్ ఫీచర్గా వస్తున్నాయి. వీటితో పాటు ESC, ABS, స్ట్రాంగ్ బాడీ స్ట్రక్చర్తో ఇది దేశంలోనే అత్యంత సురక్షితమైన కార్లలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.