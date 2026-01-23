Tata Nexon.ev: ఎలక్ట్రిక్ కింగ్ నెక్సాన్.ఈవీ.. సరికొత్త కలర్స్.. అదిరే లుక్కు..!
Tata Nexon.ev: టాటా మోటార్స్ గ్యారేజీ నుంచి వస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ కింగ్ 'నెక్సాన్.ఈవీ' ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి దూసుకొస్తోంది.
Tata Nexon.ev: టాటా మోటార్స్ గ్యారేజీ నుంచి వస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ కింగ్ 'నెక్సాన్.ఈవీ' ఇప్పుడు సరికొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి దూసుకొస్తోంది. కేవలం ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు పది మంది దృష్టిని ఆకర్షించేలా తన లుక్ను మార్చుకుంది. ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్తో పాటు అదిరిపోయే రేంజ్, స్పీడ్ను మేళవించిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ, తన పవర్ ఏంటో చూపించేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలోనే టాటా మోటార్స్ తాజాగా ఈ కారులో మరిన్ని కొత్త రంగులను, అధునాతన సాంకేతికతను జోడించి ఈవీ ప్రియులను ఊరిస్తోంది.
నెక్సాన్.ఈవీ 45 సిరీస్ను మరింత స్పెషల్గా మార్చేందుకు టాటా సంస్థ ప్యూర్ గ్రే మరియు ఓషన్ బ్లూ వంటి రెండు డ్యుయల్-టోన్ రంగులను పరిచయం చేసింది. ఇవి చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా ఉండి కారుకు ఒక ప్రీమియం లుక్ను తీసుకొస్తున్నాయి. ఈ కొత్త షేడ్స్ ప్రధానంగా క్రియేటివ్, ఫియర్లెస్ మరియు ఎంపవర్డ్ అనే మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అయితే ఇక్కడ చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే, ఫియర్లెస్ మరియు ఎంపవర్డ్ వేరియంట్లు బ్లాక్ రూఫ్తో క్లాసీగా కనిపిస్తుంటే, క్రియేటివ్ వేరియంట్కు మాత్రం వైట్ రూఫ్ ఇచ్చారు. ఈ కొత్త రంగులు కేవలం 45 కిలోవాట్ అవర్ బ్యాటరీ మోడల్కే పరిమితమవ్వడం గమనార్హం.
సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే నెక్సాన్.ఈవీ 45 వెర్షన్లో 46.08 కిలోవాట్ అవర్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఇది సింగిల్ చార్జ్పై ఏకంగా 489 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణించగలదని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. వేగం విషయంలోనూ ఇది ఎక్కడా తగ్గదు, కేవలం 8.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇక చార్జింగ్ విషయానికొస్తే, ఇంట్లో 7.2 కిలోవాట్ చార్జర్తో సుమారు ఆరున్నర గంటల్లో ఫుల్ చార్జ్ అవుతుంది. అత్యవసర సమయంలో 60 కిలోవాట్ డీసీ ఫాస్ట్ చార్జర్ వాడితే కేవలం 40 నిమిషాల్లోనే 80 శాతం బ్యాటరీ నిండిపోతుంది.
ఈ కారు కేవలం పవర్ఫుల్ మాత్రమే కాదు, లోపల ఫీచర్లు కూడా చాలా రిచ్గా ఉన్నాయి. 12.30 అంగుళాల భారీ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్తో పాటు 10.25 అంగుళాల డిజిటల్ క్లస్టర్ డ్రైవర్కు మంచి అనుభూతిని ఇస్తాయి. 360 డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, సన్రూఫ్ మరియు జేబీఎల్ సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు లగ్జరీ కార్లకు తక్కువ కాకుండా ఉన్నాయి. ఇందులో ఉన్న V2V (వెహికల్ టు వెహికల్) మరియు V2L (వెహికల్ టు లోడ్) టెక్నాలజీ ద్వారా మనం ఇతర పరికరాలకు లేదా కార్లకు కరెంటును కూడా పంచుకోవచ్చు.
టాటా మోటార్స్ తన కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పెంచేలా ఈ హై-వోల్టేజ్ బ్యాటరీపై లైఫ్టైమ్ వారంటీని ఆఫర్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న ప్రిస్టిన్ వైట్, డేటోనా గ్రే వంటి రంగులకు తోడుగా ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త షేడ్స్ కొనుగోలుదారులకు మరిన్ని ఆప్షన్లను అందిస్తున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలనుకునే వారికి, స్టైలిష్ లుక్ను కోరుకునే వారికి ఈ అప్డేటెడ్ నెక్సాన్.ఈవీ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగంలో టాటా తన ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి ఈ కొత్త అప్డేట్తో చాటిచెప్పింది.