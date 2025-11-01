Tata Motors: ఫెస్టివల్ సీజన్.. టాటాకు బాగా కలిసొచ్చింది.. అమ్మాకాల్లో దూసుకుపోయింది..!
Tata Motors: టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్ అక్టోబర్ 2025లో రికార్డు పనితీరును సాధించింది.
Tata Motors: టాటా మోటార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ లిమిటెడ్ అక్టోబర్ 2025లో రికార్డు పనితీరును సాధించింది. కంపెనీ ప్రకారం, పండుగ సీజన్ నుండి ఇది లాభపడింది. హోల్సేల్, రిటైల్ గణాంకాలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గత నెలలో కంపెనీ దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మొత్తం 61,295 యూనిట్లను విక్రయించింది, ఇది అక్టోబర్ 2024లో 48,423 యూనిట్లు. ఇది అమ్మకాలలో సంవత్సరానికి 26.6శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. అక్టోబర్ రిటైల్ అమ్మకాలలో కంపెనీ వరుసగా రెండవ నెల దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఆటోమేకర్గా నిలిచింది.
ఈ పండుగ సీజన్లో కంపెనీకి రికార్డు బద్దలు కొట్టే పనితీరు కనిపించింది. వరుసగా రెండవ నెల, టాటా మోటార్స్ నెలవారీ టోకు అమ్మకాలలో కొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. కంపెనీ SUV శ్రేణి అమ్మకాలకు అత్యధికంగా దోహదపడింది. అక్టోబర్లో 47,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్మకాలతో, SUVలు మొత్తం నెలవారీ అమ్మకాలలో 77% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి, ఇది ఇప్పటివరకు అత్యధికం. నెలవారీ బుకింగ్లు కూడా రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (EV) అమ్మకాలలో కూడా బాగా రాణించింది. అక్టోబర్ 2025లో, కంపెనీ 9,286 EV యూనిట్లను విక్రయించింది, ఇది మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే 73% పెరుగుదల. EVల రిటైల్ అమ్మకాలు కూడా ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిలో ఉన్నాయి. టాటా నెక్సాన్ డిమాండ్ కూడా గణనీయమైన పెరుగుదలను చూసింది - దాని అమ్మకాలు 50% పెరిగాయి. హారియర్, సఫారీ మోడళ్ల సంయుక్త అమ్మకాలు 7,000 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. టాటా మోటార్స్ నవరాత్రి, దీపావళి మధ్య 100,000 కంటే ఎక్కువ వాహనాలను డెలివరీ చేసింది, ఇది సంవత్సరానికి 33% పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.
రిటైల్ అమ్మకాల పరంగా టాటా మోటార్స్ దేశంలో రెండవ అతిపెద్ద ఆటో కంపెనీగా ఉండటం ఇది వరుసగా రెండవ నెల. అక్టోబర్ 2025లో, కంపెనీ మొత్తం రిటైల్ అమ్మకాలు మహీంద్రా & మహీంద్రా, హ్యుందాయ్ను అధిగమించాయి. ప్రస్తుతం, మారుతి రిటైల్ అమ్మకాల పరంగా నంబర్ వన్ ఆటోమేకర్.