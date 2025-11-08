  • Menu
Harrier EV Discounts: తక్కువ ధరకే టాటా హారియర్.. భారీ డిస్కౌంట్.. ఆ మోడల్‌పై అత్యధికం..!

Highlights

టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో హారియర్ EV అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్. ఇది 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌తో పాటు అనేక అధునాతన ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇది లెవల్ 2 ADAS ను కూడా అందిస్తుంది.

Harrier EV Discounts: టాటా మోటార్స్ ఎలక్ట్రిక్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో హారియర్ EV అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్. ఇది 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌తో పాటు అనేక అధునాతన ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇది లెవల్ 2 ADAS ను కూడా అందిస్తుంది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.21.49 లక్షలు. అయితే, ఈ నెల, అంటే నవంబర్‌లో, ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV ని రూ.1 లక్ష తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. కంపెనీ కారు అన్ని వేరియంట్‌లపై ఈ తగ్గింపును అందిస్తోంది, దీని ధర రూ.20.49 లక్షలకు తగ్గుతుంది. కంపెనీ వాదన ప్రకారం, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 600 కి.మీ.ల పరిధిని అందిస్తుంది.

ఫీచర్లు

EVలోని కొత్త 540-డిగ్రీల కెమెరా ఫంక్షన్ 360-డిగ్రీల సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్ సిస్టమ్‌కు అదనపు కోణాన్ని జోడిస్తుంది, కారు కింద ఏమి ఉందో చూపిస్తుంది. ఈ కొత్త కోణం పారదర్శక మోడ్‌లో సక్రియం చేయబడింది, ఇది డ్రైవర్ ఆఫ్-రోడ్ టెర్రైన్‌ను నావిగేట్ చేయడానికి, పెద్ద గుంతలను నావిగేట్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. హారియర్ EV మాస్-మార్కెట్ విభాగంలో డ్యూయల్-మోటార్ ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సెటప్‌ను కలిగి ఉన్న మొదటి ఎలక్ట్రిక్ కారుగా మారింది, ప్రతి యాక్సిల్‌పై ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటారు ఉంటుంది. బూస్ట్ మోడ్‌ను ఉపయోగించి, హారియర్ EV కేవలం 6.3 సెకన్లలో 0-100 కిమీ/గం నుండి వేగవంతం చేయగలదు.

స్టాండర్డ్ హారియర్‌లో మూడు టెర్రైన్ మోడ్‌లు మాత్రమే ఉన్నాయి: నార్మల్, రఫ్, వెట్. ఎలక్ట్రిక్ హారియర్ విషయంలో, టాటా మోటార్స్ మొత్తం ఆరు మల్టీ-టెర్రైన్ మోడ్‌లను ప్రవేశపెట్టింది: నార్మల్, మడ్ రట్స్, రాక్ క్రాల్, సాండ్, స్నో/గ్రాస్, కస్టమ్. ఈ మోడ్‌లు పవర్ డెలివరీ, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, థ్రోటిల్ రెస్పాన్స్‌ను మారుస్తాయి, ఇవి SUV కఠినమైన భూభాగాలను నావిగేట్ చేయడంలో సహాయపడతాయి.

టాటా మోటార్స్ హారియర్ EVతో కొత్త 14.5-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది, ఇది ఏ టాటా కారుకైనా అతిపెద్దది. ఈ శామ్‌సంగ్ రూపొందించిన నియో QLED డిస్‌ప్లే కస్టమర్‌లకు స్పష్టమైన వీక్షణ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. హారియర్ EV షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నాలో ఇంటిగ్రేట్ చేయబడిన అదనపు కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ కెమెరా నుండి ఫీడ్ డిజిటల్ IRVMలో ప్రదర్శించబడుతుంది, ఇది కారు వెనుక ఏమి ఉందో స్పష్టమైన వీక్షణను అందిస్తుంది. ఇది రికార్డింగ్ ఫంక్షన్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. మెరుగైన భద్రత కోసం డాష్‌క్యామ్‌గా రెట్టింపు అవుతుంది.

