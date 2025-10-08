  • Menu
Tata Harrier: హారియర్ ఈవీ.. రూ. 1.05 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్.. ఆఫర్లు బోలెడు ఉన్నాయ్..!

Highlights

భారతీయ కస్టమర్లలో ఎస్‌యూవీలకు డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. మీరు రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో కొత్త ఎస్‌యూవీ కొనాలని కూడా ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీకు శుభవార్త ఉంది.

Tata Harrier: భారతీయ కస్టమర్లలో ఎస్‌యూవీలకు డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. మీరు రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో కొత్త ఎస్‌యూవీ కొనాలని కూడా ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీకు శుభవార్త ఉంది. వాస్తవానికి, టాటా మోటార్స్ దాని ప్రసిద్ధ ఎస్‌యూవీ హారియర్‌పై బంపర్ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఈ కాలంలో టాటా హారియర్‌ను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా, కస్టమర్‌లు రూ. 1.05 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. నగదు తగ్గింపుతో పాటు, ఇతర డిస్కౌంట్లు కూడా ఈ ఆఫర్‌లో చేర్చారరు. డిస్కౌంట్ గురించి మరింత సమాచారం కోసం, కస్టమర్‌లు తమ సమీప డీలర్‌షిప్‌ను సంప్రదించవచ్చు. టాటా హారియర్ ఫీచర్లు, పవర్‌ట్రెయిన్, ధర గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మనం పవర్‌ట్రెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, టాటా హారియర్‌లో 2.0-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌ ఉంది, ఇది గరిష్టంగా 170బిహెచ్‌పి పవర్, 350ఎన్ఎమ్ గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేయగలదు. కారులో ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్‌లో ఉంటుంది. టాటా హారియర్ మాన్యువల్ వేరియంట్ లీటరుకు 16.80 కి.మీ, ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ లీటరుకు 14.60 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. కుటుంబ భద్రత కోసం క్రాష్ టెస్ట్‌లో టాటా హారియర్‌కు భారత్ NCAP 5-స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చింది.

టాటా హారియర్‌లో 12.3-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, 10.25-అంగుళాల పూర్తి డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే, 10-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ వంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, భద్రత కోసం, ప్రామాణిక 6-ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్ట్ సిస్టమ్ వంటి లక్షణాలు కూడా కారులో ఉన్నాయి. టాటా హారియర్ మార్కెట్లో మహీంద్రా XUV 700 వంటి SUV లతో పోటీపడుతుంది. టాప్ మోడల్‌లో టాటా హారియర్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 15 లక్షల నుండి రూ. 26.69 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

