Tata Curvv: టాటా కర్వ్ అప్డేట్ వెర్షన్.. ఇంటీరియర్ ఈసారి మామూలుగా లేదు..!
Tata Curvv: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీదారులలో ఒకటైన టాటా మోటార్స్, మల్టీ విభాగాలలో వాహనాలను విక్రయిస్తుంది. తయారీదారు టాటా కర్వ్ను కూపే SUVగా అందిస్తోంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, తయారీదారు ఇటీవల ఈ కూపే SUVని నవీకరించారు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, టాటా మోటార్స్ దాని కూపే SUV, టాటా కర్వ్ను నవీకరించింది. తయారీదారు దీనిని అధికారికంగా ప్రకటించలేదు, కానీ నివేదికలు ఇంటీరియర్ నవీకరించబడిందని, కొన్ని కొత్త ఫీచర్లు జోడించబడ్డాయని సూచిస్తున్నాయి. టాటా కర్వ్ SUV భారతదేశంలో రూ.9.65 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు అందించబడుతుంది. టాప్ వేరియంట్ ధర రూ.18.84 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
నివేదికల ప్రకారం తయారీదారు SUV లోపలికి తేలికైన ఇంటీరియర్ కలర్ స్కీమ్ను కలిగి ఉన్న కొత్త థీమ్ను ప్రవేశపెట్టారు. సన్ బ్లైండ్లు కూడా అందించబడ్డాయి. ఇతర మార్పులు ఏవీ నివేదించబడలేదు. టాటా కర్వ్ పెట్రోల్ వేరియంట్ 1.2-లీటర్ రెవోట్రాన్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది, ఇది 120 PS శక్తిని, 170 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 7DCA ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికతో అందించబడుతుంది.
టాటా కర్వ్ అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఇది షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నాతో GPS, డ్యూయల్-టోన్ రూఫ్, ఆటో హెడ్ల్యాంప్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ రియర్ స్పాయిలర్, LED DRLలు, సీక్వెన్షియల్ టర్న్ ఇండికేటర్లు, వాయిస్ అసిస్ట్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, కనెక్ట్ చేయబడిన టెయిల్ ల్యాంప్లు, 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, మూడ్ లైటింగ్, పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, జెస్టర్-పవర్డ్ టెయిల్గేట్, కూల్డ్ గ్లోవ్ బాక్స్, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు, ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, 12.3-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, హర్మాన్ ఆడియో సిస్టమ్, ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో వంటి లక్షణాలతో వస్తుంది.