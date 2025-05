2025 Tata Altroz: భారతీయ మార్కెట్లో ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్ వాహనాలను చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడతున్నారు. కానీ హ్యాచ్‌బ్యాక్, ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్లకు కూడా భారీ డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ విభాగంలో టాటా అందించే టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను కొనుగోలు చేసి ఇంటికి తీసుకురావాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, దాని బుకింగ్ ఏ తేదీ నుండి ప్రారంభించవచ్చు. ధర ఎంత? మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది? తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.

2025 Tata Altroz Booking

టాటా మోటార్స్ ద్వారా ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ విభాగంలో టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 23 మే 2025న లాంచ్ అయింది. ఈ కారు బుకింగ్ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు, కానీ త్వరలో ప్రారంభించవచ్చు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, టాటా మోటార్స్ ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ కోసం బుకింగ్‌లు జూన్ 2, 2025 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త ఆల్ట్రోజ్ ఇప్పటికే డీలర్‌షిప్‌లకు చేరుకుంది.

2025 Tata Altroz Features

టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో అనేక కొత్త ఫీచర్లు ఉంటాయి. దీనికి కొత్తగా రూపొందించిన ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్, హెడ్‌లైట్, కనెక్ట్ చేసిన టెయిల్ లైట్లు అందించారు. దీనితో పాటు, కొత్తగా రూపొందించిన 16 అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, 360 డిగ్రీల కెమెరా, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్, 90 డిగ్రీల వరకు తెరుచుకునే డోర్స్, త్రీ టోన్ ఇంటీరియర్, డీ కట్ స్టీరింగ్ వీల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, యాంబియంట్ లైట్, రియర్ డీఫాగర్, రియర్ వైపర్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్, 26.03 సెం.మీ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ ప్లే, ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్, 26.03 సెం.మీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, రియల్ టైమ్ నావిగేషన్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, ఎక్స్‌ప్రెస్ కూల్ ఏసీ, ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, రియర్ ఏసీ వెంట్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.

2025 Tata Altroz Safety Fetures

తయారీదారు కొత్త కారులో బ్లైండ్ స్పాట్ మానిటర్, ఆటో ఫోల్డ్ ఓఆర్‌విఎమ్, ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ యాంకరేజ్, టీపీఎమ్ఎస్, ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు, ఈఎస్‌బీ, ఏబీఎస్, ఈబీడీ, ఇ-కాల్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉంటాయి.

2025 Tata Altroz Colour Options

టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ డ్యూన్ గ్లో, ఎంబర్ గ్లో, రాయల్ బ్లూ, ప్యూర్ గ్రే, ప్రిస్టైన్ వైట్ కలర్ ఆప్షన్‌లతో ప్రారంభించారు.

2025 Tata Altroz Price

టాటా మోటార్స్ ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను రూ. 6.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. ఆల్ట్రోజ్ టాప్ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 11.29 లక్షలుగా ఉంచారు.

Who is the Competition?

టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ప్రీమియం హ్యాచ్‌బ్యాక్ విభాగంలో విడుదలైంది. ఈ విభాగంలో మారుతి సుజుకి బాలెనో, టయోటా గ్లాంజా, హ్యుందాయ్ i20 వంటి కార్లతో పోటీ పడనుంది. ధర పరంగా, ఇది మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా, ఫ్రాంక్స్, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, కియా సోనెట్, సైరోస్, మహీంద్రా ఎక్స్‌యూవీ 3XO, స్కోడా కైలాక్ వంటి అనేక కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీల నుండి పోటీని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.