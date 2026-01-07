Car & Bike Sales: ఇండియాలో కార్లు, బైక్ల అమ్మకాల సునామీ.. దూసుకుపోతున్న ఆటో మార్కెట్!
GST 2.0 సంస్కరణలు, పండుగ డిమాండ్ మరియు ఈవీల ఆదరణతో 2025లో భారత ఆటో రిటైల్ అమ్మకాలు 8% పెరిగాయని FADA నివేదిక తెలిపింది.
2024తో పోలిస్తే 2025లో భారత దేశీయ ఆటోమొబైల్ రిటైల్ మార్కెట్ 8% వృద్ధితో మెరుగైన పనితీరును కనబరిచింది. 'ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్స్' (FADA) నివేదిక ప్రకారం, 'GST 2.0' కింద చేసిన పన్ను సంస్కరణలు మరియు వినియోగదారుల సానుకూల దృక్పథం వల్ల సంవత్సర ద్వితీయార్ధంలో వాహనాల అమ్మకాలు భారీగా పెరిగాయి.
2025 ప్రథమార్ధంలో అమ్మకాలు నెమ్మదిగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, సెప్టెంబర్ నుండి వేగం పుంజుకున్నాయి. మొత్తం రిటైల్ అమ్మకాలు 2024లో 26.14 మిలియన్ యూనిట్ల నుండి 2025 నాటికి 28.16 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
ప్రయాణీకుల వాహనాల (PV) భారీ వృద్ధి
ప్యాసింజర్ వాహనాల అమ్మకాలు 2025లో ఏడాది ప్రాతిపదికన దాదాపు 10% పెరిగాయి. పండుగ సీజన్లలో పెరిగిన డిమాండ్ మరియు మెరుగైన ధరల కారణంగా కార్ల అమ్మకాలు 4.07 మిలియన్ల (2024) నుండి 4.47 మిలియన్లకు (2025) పెరిగాయి.
అగ్రస్థానంలో ద్విచక్ర వాహనాలు
భారత ఆటో మార్కెట్లో టూ-వీలర్లదే ఇప్పటికీ అగ్రస్థానం. 350cc కంటే తక్కువ సామర్థ్యం గల బైక్లు, స్కూటర్లపై GST రేట్లను తగ్గించడం వల్ల వీటి అమ్మకాలు 7.24% పెరిగి 20.29 మిలియన్ యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. ముఖ్యంగా పట్టణ మరియు పాక్షిక పట్టణ ప్రాంతాల్లో వీటికి మంచి డిమాండ్ లభించింది.
వాణిజ్య మరియు త్రిచక్ర వాహనాలు
కమర్షియల్ వాహనాల అమ్మకాలు 6.71% వృద్ధితో 1.01 మిలియన్ యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. మరోవైపు, త్రిచక్ర వాహనాల విభాగం 7.21% వృద్ధిని కనబరిచింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం పెరగడం దీనికి ప్రధాన కారణం.
GST 2.0 తెచ్చిన మార్పు
FADA అధ్యక్షుడు సి.ఎస్. విఘ్నేశ్వర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జనవరి నుండి ఆగస్టు వరకు అమ్మకాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. అయితే, సెప్టెంబర్ నుండి GST సంస్కరణల్లో భాగంగా ద్విచక్ర వాహనాలు, చిన్న పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ కార్లపై పన్నును 28% నుండి 18%కి తగ్గించడంతో సెప్టెంబర్-డిసెంబర్ మధ్య అమ్మకాలు అమాంతం పెరిగాయి.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) జోరు
2025 సంవత్సరం ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ దిశగా ఒక పెద్ద మార్పును సూచించింది. వినియోగదారులు ఇవిలను ఆదరిస్తుండటంతో అన్ని విభాగాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాటా పెరిగింది.
2026పై సానుకూల అంచనాలు
2026 మొదటి త్రైమాసికంలో కూడా ఇదే విధమైన వృద్ధి కొనసాగుతుందని FADA భావిస్తోంది. డీలర్ల సర్వే ప్రకారం 75% మంది డీలర్లు వృద్ధిపై ధీమాతో ఉన్నారు. వివాహాల సీజన్, ఆర్థిక సంవత్సరం ముగింపు కొనుగోళ్లు మరియు వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసిన సాధారణ వర్షపాతం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వినియోగం పెరిగి డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుందని అంచనా.
ప్రస్తుత 5.25% RBI రెపో రేటు రుణాల వ్యయాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతోంది. సరైన వాహనాల సరఫరా, వేగవంతమైన లోన్ అప్రూవల్స్ మరియు సమర్థవంతమైన ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్తో భారత ఆటో మార్కెట్ 2026లో కూడా తన వృద్ధి వేగాన్ని కొనసాగిస్తుందని FADA నివేదిక ముగించింది.