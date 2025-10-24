స్కోడా సూపర్బ్ 2.0 టీడీఐ: ఒక్క ఫుల్ ట్యాంక్తో దిల్లీ నుంచి కన్యాకుమారికి ప్రయాణం!
స్కోడా సూపర్బ్ 2.0 టీడీఐ సెడాన్ ఫుల్ ట్యాంక్తో 2,831 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించింది. అత్యధిక మైలేజ్, ఇంధన పొదుపు, లగ్జరీ సెడాన్ ఫీచర్లు, డీజిల్ ఇంజిన్ సామర్థ్యం, ఏరోడైనమిక్స్ విశ్లేషణ.
ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ తో 2,831 కి.మీ ప్రయాణం
యూరప్లో ప్రదర్శన చేసిన స్కోడా సూపర్బ్ 2.0 టీడీఐ సెడాన్ అద్భుతం చేసింది. ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించడం ద్వారా ఈ డీజిల్ సెడాన్ 2,831 కిలోమీటర్లు సుదూరం ప్రయాణించింది. అంటే, దిల్లీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వెళ్లినా ఇంకా ఇంధనం మిగిలే స్థితి!
ప్రాముఖ్యత: డీజిల్ సెడాన్లో అసాధారణ మైలేజ్
ప్రస్తుత ఆటోమొబైల్ ప్రపంచం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు వేగంగా మళ్ళిసరగుతోంది. అయితే, స్కోడా సూపర్బ్ 2.0 టీడీఐ తన అధునాతన డీజిల్ ఇంజిన్ సామర్థ్యంతో, ఏరోడైనమిక్స్ తో, ఫ్యూయల్ ఎఫీషియెన్సీతో అందరిని ఆకర్షించింది.
- ఇంజిన్: 2.0-లీటర్ ఫోర్-సిలిండర్ టర్బో డీజిల్, 148 bhp, 360 Nm టార్క్
- ట్రాన్స్మిషన్: 7-స్పీడ్ DSG, ఫ్రంట్-వీల్ డ్రైవ్
- అధికారిక మైలేజ్: 100 కి.మీ/4.8 లీటర్లు
ప్రత్యక్ష పరీక్షల్లో సగటున 100 కి.మీ/2.61 లీటర్లు మాత్రమే వినియోగించింది, అంటే లీటర్కు 38.3 కి.మీ మైలేజ్!
రికార్డు సాధన విధానం
ఈ మైలేజ్ రికార్డు సాధించడానికి సూక్ష్మమైన ప్రణాళిక, ఎకో డ్రైవింగ్, స్థిరమైన వేగం ప్రధానంగా సహాయపడింది:
- ఎకో మోడ్: థ్రాటిల్ ప్రతిస్పందన మృదువుగా, గేర్ మార్పులు సున్నితంగా
- క్రూజింగ్ స్పీడ్: 80 kmph, అత్యంత సమర్థవంతమైన ఇంజిన్ పనితీరు
- టైర్ నిర్వహణ: ఫ్యాక్టరీ సిఫార్సు ప్రెజర్, లో-రెసిస్టెన్స్ టైర్లు
- సూక్ష్మ ప్రణాళిక: ముందు వాహనం దూరాన్ని పాటించడం, ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గింపు, బ్రేకింగ్ & యాక్సలరేషన్ నియంత్రణ
ప్రతికూల పరిస్థితులు (జర్మనీలో 1°C ఉష్ణోగ్రతలు, ఎత్తైన ప్రాంతాలు) ఎదురైనప్పటికీ, సూపర్బ్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో 100 కి.మీ/2.2 లీటర్ల మైలేజ్ నమోదు చేసింది.
ఆధునాతన డీజిల్ ఇంజినీరింగ్ + క్లీన్ డ్రైవ్ట్రైన్
- తక్కువ డ్రాగ్ కోఎఫిషియంట్
- సమర్థవంతమైన ట్రాన్స్మిషన్
- ప్రోడక్షన్ ఎస్సెన్స్ ట్రిమ్లో సాధారణ సాంకేతికత మాత్రమే
ఈ ఫీచర్లు చూపిస్తున్నాయి, డీజిల్ సెడాన్లు కూడా సుదూర ప్రయాణం, లగ్జరీ, ఇంధన పొదుపులో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను సవాల్ చేస్తాయి.
తుది నిర్ధారణ
స్కోడా సూపర్బ్ 2.0 టీడీఐ సెడాన్ 2831 కి.మీ ప్రయాణంతో, డీజిల్ ఇంజిన్ సామర్థ్యాన్ని, లగ్జరీ & ఫ్యూయల్ ఎఫీషియెన్సీని అద్భుతంగా చూపించింది. దీని ఫలితంగా, ఒక్క ఫుల్ ట్యాంక్తో దిల్లీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు సౌకర్యవంతంగా వెళ్లవచ్చు, ఇంకా ఇంధనం మిగిలే స్థితి ఉంటుంది.