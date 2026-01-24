Skoda Slavia Facelift: స్కోడా స్లావియాకు కొత్త లుక్.. గ్రిల్, టెయిల్ లైట్ల డిజైన్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్..!
Skoda Slavia Facelift: ప్రస్తుతం భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో స్కోడా ఆటో ఇండియా తనదైన ముద్ర వేస్తోంది. ఇప్పటికే కుషాక్ ఫేస్లిఫ్ట్ను పరిచయం చేసిన ఈ సంస్థ, ఇప్పుడు తన పాపులర్ ప్రీమియం సెడాన్ స్లావియాను కొత్త హంగులతో సిద్ధం చేస్తోంది. 2026 నాటికి స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ మార్కెట్లోకి రానున్నట్లు సంస్థ ప్రతినిధులు ధృవీకరించారు. రోడ్లపై టెస్టింగ్ సమయంలో కనిపిస్తున్న ఈ కారు విజువల్స్ చూస్తుంటే, పాత మోడల్ కంటే ఇది మరింత షార్ప్గా, అగ్రెసివ్గా ఉండబోతోందని స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా యువతను ఆకట్టుకునేలా దీని డిజైన్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి.
డిజైన్ పరంగా చూస్తే ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో ముందు భాగం పూర్తిగా కొత్తగా కనిపిస్తుంది. స్కోడా సిగ్నేచర్ స్టైల్లో ఉండే నిలువు గీతల గ్రిల్, రీడిజైన్ చేసిన హెడ్ల్యాంప్స్, కొత్త ఫాగ్ ల్యాంప్స్ దీనికి మరింత రిచ్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. కారు వెనుక భాగంలో కూడా టెయిల్ లైట్ల డిజైన్ను ఆధునీకరించడంతో పాటు బంపర్ స్టైల్ను మార్చారు. ఈ చిన్న మార్పులు కారుకు ఒక ఫ్రెష్ అప్పీల్ను ఇస్తాయని చెప్పొచ్చు. సెడాన్ ప్రేమికులకు ఇది ఖచ్చితంగా ఒక విజువల్ ట్రీట్లా ఉండబోతోంది.
లోపలి భాగంలో కూడా స్కోడా భారీ అప్డేట్స్ ప్లాన్ చేస్తోంది. కుషాక్ తరహాలోనే ఇందులో హై-ఎండ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, అప్డేటెడ్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, కొత్త అప్హోల్స్టరీ ఉండనున్నాయి. కస్టమర్ల నుంచి భారీ డిమాండ్ ఉన్న పానోరామిక్ సన్రూఫ్ను ఈసారి ఈ సెడాన్లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా, లగ్జరీ కార్లలో మాత్రమే ఉండే రియర్ సీట్ మసాజ్ ఫంక్షన్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లను టాప్ వేరియంట్లలో ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి, ఇది సెగ్మెంట్లోనే ఒక సంచలనంగా మారనుంది.
ఇంజిన్, పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో స్కోడా తన నమ్మకమైన పాత ఇంజిన్లనే కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. 1.0 లీటర్, 1.5 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్లు పవర్, ఎఫిషియెన్సీకి మారుపేరుగా ఉన్నాయి. అయితే, డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని మరింత స్మూత్గా మార్చేందుకు 8-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను కొత్తగా పరిచయం చేయవచ్చని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇది సిటీ ట్రాఫిక్లో, హైవేలపై డ్రైవర్లకు మెరుగైన నియంత్రణను అందిస్తుంది.
మార్కెట్ పోటీ విషయానికి వస్తే, స్లావియా ఫేస్లిఫ్ట్ నేరుగా హ్యుందాయ్ వెర్నా, హోండా సిటీ వంటి దిగ్గజాలతో తలపడనుంది. హోండా సిటీ కూడా 2027లో కొత్త జనరేషన్ను ప్లాన్ చేస్తుండటంతో, స్కోడా తన ఫేస్లిఫ్ట్ను ముందే తెచ్చి మార్కెట్ వాటాను పెంచుకోవాలని చూస్తోంది. అధునాతన డిజైన్, అదిరిపోయే ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన ఇంజిన్తో రానున్న ఈ కొత్త స్లావియా, మిడ్-సైజ్ సెడాన్ సెగ్మెంట్లో 2026లో హాట్ టాపిక్గా నిలవడం ఖాయం.