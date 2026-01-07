Simple Energy: స్టైలిష్ లుక్, హై-టెక్ ఫీచర్లు.. సింపుల్ అల్ట్రా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ గ్రాండ్ ఎంట్రీ..!
Simple Energy: బెంగళూరుకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహన తయారీ సంస్థ సింపుల్ ఎనర్జీ, తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ పోర్ట్ఫోలియోను భారీగా విస్తరిస్తూ కొత్త వెర్షన్లను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో భాగంగా సింపుల్ వన్, సింపుల్ వన్ జెన్ 2 వెర్షన్లతో పాటు అత్యంత శక్తివంతమైన 'సింపుల్ అల్ట్రా' మోడల్ను పరిచయం చేసింది. దేశీయ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా కంపెనీ తన లైనప్లో మొత్తం నాలుగు విభిన్న మోడళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
సింపుల్ అల్ట్రా ఈ విభాగంలోనే గేమ్ ఛేంజర్గా నిలవనుంది, ఎందుకంటే ఇది ఐడీసీ సర్టిఫైడ్ 400 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ ప్రకటించింది. ఇప్పటివరకు దేశంలో ఏ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ కూడా ఇంతటి భారీ రేంజ్ను ఆఫర్ చేయలేదు. ఈ స్కూటర్లో 6.5kWh సామర్థ్యం గల అతిపెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. ఇది కేవలం 2.77 సెకన్లలోనే 0 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోవడమే కాకుండా, గంటకు 115 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగంతో ప్రయాణించగలదు.
మరోవైపు సింపుల్ వన్ జెన్ 2 మోడల్ రెండు బ్యాటరీ కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. 4.5kWh వేరియంట్ 236 కిలోమీటర్ల రేంజ్ను అందిస్తుండగా, దీని ధర రూ. 1,69,999గా నిర్ణయించారు. ఇది 90 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే 5kWh వేరియంట్ 265 కిలోమీటర్ల రేంజ్తో పాటు రూ. 1,77,999 ప్రారంభ ధరతో లభిస్తుంది. ఈ వెర్షన్ 12bhp పవర్ , 72Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ, కేవలం 2.55 సెకన్లలోనే 40 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది.
జెన్ 2 మోడళ్లు కేవలం పనితీరులోనే కాకుండా డిజైన్ పరంగా కూడా అనేక మార్పులను పొందాయి. వీటిలో కొత్తగా ఒక లీటరు గ్లోవ్ బాక్స్, ప్రత్యేకమైన ఛార్జింగ్ పోర్ట్ , రీ మోడల్ చేసిన డాష్బోర్డ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భద్రత, సౌకర్యం కోసం ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతను జోడించారు. ఈ స్కూటర్లలో ఆరు రైడింగ్ మోడ్లు, 35 లీటర్ల భారీ అండర్ సీట్ స్టోరేజ్, రెండు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్లు అందించడం విశేషం.
వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని పెంచేందుకు సింపుల్ ఎనర్జీ తన మొత్తం పోర్ట్ఫోలియోలోని మోటార్, బ్యాటరీపై లైఫ్ టైమ్ వారంటీని ప్రకటిస్తోంది. ప్రస్తుతం సింపుల్ అల్ట్రా మోడల్ ధరను వెల్లడించనప్పటికీ, డీలర్షిప్ల వద్ద ప్రీ-బుకింగ్స్ ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. అత్యంత వేగవంతమైన ఛార్జింగ్, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు అనువైన ఈ స్కూటర్ల డెలివరీలు త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్నాయి, ఇది ఎలక్ట్రిక్ వాహన ప్రియులకు గొప్ప ఎంపికగా మారనుంది.