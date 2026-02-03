  • Menu
Silver Used In Cars: కార్లలో వెండి వాడకం.. ఆభరణాల కోసమే కాదు.. మీ కారు నడవాలన్నా 'వెండి' ఉండాల్సిందే!

Silver Used In EV Cars: కార్ల తయారీలో వెండి పాత్ర మీకు తెలుసా? ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs), సెన్సార్లు మరియు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లలో వెండిని ఎందుకు వాడతారో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Silver Used In EV Cars: బంగారం, వెండి ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నప్పటికీ, పారిశ్రామికంగా వెండికి ఉన్న డిమాండ్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్ రంగం, అందునా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) విప్లవం వెండి వినియోగాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.

కార్లలో వెండిని ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారు?

కారులో మనకు పైకి వెండి కనిపించకపోయినా, లోపల జరిగే అనేక కీలక ప్రక్రియల్లో ఇది భాగమై ఉంటుంది:

1. ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్స్ మరియు స్విచ్‌లు:

వెండి అనేది విద్యుత్తును అత్యంత వేగంగా మరియు తక్కువ నష్టంతో ప్రసారం చేసే లోహం ($Electrical$ $Conductivity$). అందుకే కార్లలోని ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్స్, వైరింగ్ మరియు స్విచ్‌లలో వెండిని వాడతారు. దీనివల్ల బ్యాటరీ నుంచి ఇంజన్ లేదా మోటార్‌కు పవర్ సప్లై సమర్థవంతంగా జరుగుతుంది.

2. ఇంజన్ కంట్రోల్ యూనిట్ (ECU) & సెన్సార్లు:

ఆధునిక కార్లు పూర్తిగా సెన్సార్ల మీద ఆధారపడి పనిచేస్తాయి. ఇంధన వినియోగం, ఉష్ణోగ్రత మరియు ఎమిషన్లను పర్యవేక్షించే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ ($PCB$)లో వెండి పేస్ట్ మరియు కాంటాక్ట్స్ వాడతారు. ఆక్సిజన్ సెన్సార్ల పనితీరులో వెండి పాత్ర కీలకం.

3. సేఫ్టీ ఫీచర్స్ (ఎయిర్ బ్యాగ్స్ & ABS):

ప్రమాద సమయంలో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ రెప్పపాటు కాలంలో తెరుచుకోవాలి. ఈ వేగవంతమైన సిగ్నల్ ప్రసారానికి వెండిని మించిన లోహం లేదు. అలాగే బ్రేకింగ్ వ్యవస్థ ($ABS$)లో కూడా వెండిని వినియోగిస్తారు.

4. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVs):

సాధారణ పెట్రోల్ కార్ల కంటే ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో వెండి వాడకం చాలా ఎక్కువ. చార్జింగ్ కంట్రోలర్లు, పవర్ ఇన్వర్టర్లు మరియు భారీ బ్యాటరీ ప్యాక్‌లలో వెండి అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

భవిష్యత్తులో వెండి డిమాండ్:

సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్లు (Autonomous Vehicles) మరియు అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ ($ADAS$) పెరిగే కొద్దీ, వెండి వినియోగం మరింత పెరగనుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే చాలామంది పారిశ్రామికవేత్తలు వెండిని పెద్ద ఎత్తున నిల్వ చేసుకుంటున్నారు.

ముగింపు:

వెండి ధరలు ప్రస్తుతం తగ్గుతున్నప్పటికీ, ఇండస్ట్రియల్ పరంగా దానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా లాంగ్ టర్మ్‌లో ఇది మంచి డిమాండ్ ఉన్న లోహంగానే నిలుస్తుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.


