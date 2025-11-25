  • Menu
Highlights

Royal Enfield Himalayan: శక్తివంతమైన మోటార్ సైకిళ్ల తయారీలో అగ్రగామిగా ఉన్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, తన పోర్ట్‌ఫోలియోను బలోపేతం చేసుకుంది. కంపెనీ తన ప్రసిద్ధ మోటార్‌సైకిల్ హిమాలయన్ కొత్త మన బ్లాక్ కలర్ వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ.3.37 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ నెల ప్రారంభంలో కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను పరిచయం చేసింది. గోవాలో జరుగుతున్న మోటార్‌వర్స్ 2025 ఈవెంట్‌లో దాని ధరలను ఇప్పుడు ఆవిష్కరించింది.

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ కొత్త హిమాలయన్ మోటార్‌సైకిల్ ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన, అత్యంత సవాలుతో కూడిన పాస్‌లలో ఒకటైన మన పాస్ నుండి ప్రేరణ పొందింది. హిమాలయన్ మన బ్లాక్‌లో డీప్ స్టీల్త్ బ్లాక్ ఫినిషింగ్ ఉంది, ఇది అద్భుతమైనది. దాని రూపాన్ని మెరుగుపరచడానికి, ఇంజిన్, USD ఫోర్క్, ట్యూబ్‌లెస్, వైర్-స్పోక్ రిమ్‌లు కూడా బ్లాక్ చేయబడ్డాయి. మోటార్‌సైకిల్‌లో బ్లాక్ ర్యాలీ హ్యాండ్‌గార్డ్‌లు, ర్యాలీ, హై-మౌంట్ ర్యాలీ మడ్‌గార్డ్ కూడా ఉన్నాయి.

మన బ్లాక్ వేరియంట్‌లో ర్యాలీ-ప్రేరేపిత వెనుక ప్రొఫైల్ , పొడవైన, ఫ్లాట్ సీటు ఉన్నాయి, ఇది కష్టతరమైన భూభాగాలపై మెరుగైన నియంత్రణను అందిస్తుంది. ఇది అల్యూమినియం బ్రేసెస్‌తో కూడిన పూర్తి-పొడవు నల్ల నకిల్ గార్డ్‌లు, కొత్త లైసెన్స్ ప్లేట్ హోల్డర్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. దీని సీటు ఎత్తు ఒక ముఖ్యమైన తేడా. ర్యాలీ వెర్షన్ సీటు ఎత్తు 825mm. ముఖ్యంగా, దీని కెర్బ్ బరువు 195 కిలోలు, ఇది ప్రామాణిక మోడల్ కంటే 1 కిలోలు తేలికగా ఉంటుంది.

ఈ మోటార్‌సైకిల్ 40bhp, 40Nm ఉత్పత్తి చేసే 452cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌తో శక్తినిస్తుంది. ఇది ఆరు-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో జతచేయబడుతుంది. కంపెనీ ప్రకారం, ఇది సుమారు 30km/h మైలేజీని అందిస్తుంది.TFT ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, స్విచ్ చేయగల ABS, పవర్ మోడ్‌లతో సహా ఇతర లక్షణాలు సాధారణ హిమాలయన్‌ను పోలి ఉంటాయి. ఇది ముందు భాగంలో 120mm షోవా టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్‌లను, వెనుక భాగంలో 112mm ట్విన్ షాక్ సస్పెన్షన్‌ను కలిగి ఉంది.

