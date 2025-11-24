Royal Enfield: 150 కి.మీ రేంజ్.. ధర కూడా చౌకే.. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్..!
గోవాలో జరుగుతున్న MotoVerse-2025 ఈవెంట్లో, సరికొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ S6 బైక్ను ఆవిష్కరించారు. ఇది ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్. ఇది చాలా చక్కని డిజైన్ను కలిగి ఉంది మరియు అనేక ఆకర్షణీయమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంది. .
కొత్త 'రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ S6' ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ పోటీ ధరకు కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీని ధర రూ. 2.30 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇది 2027 ప్రారంభంలో అమ్మకానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇది మరింత అధునాతన డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఆకర్షించేది. ఇది 'స్క్రాంబ్లర్' బైక్ను పోలి ఉంటుంది. ఇది స్లిమ్ బాడీ ప్రొఫైల్, LED హెడ్లైట్లు, టియర్డ్రాప్ ఆకారపు ఇంధన ట్యాంక్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఫార్వర్డ్, రివర్స్ క్రాల్తో సహా 6 రైడింగ్ మోడ్లను కలిగి ఉంది. ఈ బైక్ విశాలంగా ఉంటుంది. మూలాల ప్రకారం, ఇది 2,060 mm పొడవు, 867 mm వెడల్పు, 1,220 mm ఎత్తు ఉంటుంది. ఇది 197 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 1,450 mm వీల్బేస్ కలిగి ఉంటుంది.
కొత్త 'రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ S6' ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ శక్తివంతమైన పవర్ట్రెయిన్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీనికి 4.4 కిలోవాట్ల (kWh) బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుందని అంచనా. ఇది పూర్తి ఛార్జ్లో 150 కిలోమీటర్ల పరిధి (మైలేజ్) అందించగలదని చెబుతారు. ఇది డజన్ల కొద్దీ ఆకర్షణీయమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఇది క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ ప్రాసెసర్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, Wi-Fi కనెక్టివిటీ, వాయిస్ అసిస్ట్, ఇన్-హౌస్ VCU (వెహికల్ కంట్రోల్ యూనిట్), NXP మైక్రోకంట్రోలర్ ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడిన రౌండ్ TFT స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రైడర్కు గరిష్ట రక్షణను కూడా అందిస్తుంది. ఇందులో భద్రత కోసం ముందు భాగంలో ఇన్వర్టెడ్ ఫోర్క్, వెనుక మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ సెటప్ ఉన్నాయి. డ్యూయల్ ఛానల్ ABS (యాంటీలాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్), డిస్క్ బ్రేక్లు ఉన్నాయి. రోడ్డుపై గట్టి పట్టును అందించడానికి ఇది 18-అంగుళాల అల్యూమినియం స్పోక్ వీల్స్ అండ్ బ్లాక్ ప్యాటర్న్ టైర్లను కలిగి ఉంది.
దీని ధర రూ. 2.80 లక్షల నుండి రూ. 2.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీనికి అద్భుతమైన డిజైన్ ఉంది. ఇది కానన్ బ్లాక్, బాటిల్షిప్ బ్లూ రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనికి 154 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 1,475 mm వీల్బేస్ ఉంది.