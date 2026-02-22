  • Menu
Royal Enfield Electric Bike: రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ నుండి తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6'

Royal Enfield Electric Bike
Royal Enfield Electric Bike: రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ నుండి తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6'

Highlights

Royal Enfield Electric Bike: క్లాసిక్, రెట్రో స్టైల్ మోటార్‌సైకిళ్లకు పేరుగాంచిన రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ బైక్ అయిన 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6'ను 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో లాంచ్ చేసేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైంది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఎలక్ట్రిక్ సబ్-బ్రాండ్ 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ' పేరుతో ఈ వాహనాలు మార్కెట్లోకి రానున్నాయి.

ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్ డిజైన్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం కాలంలోని ఒరిజినల్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ మోటార్‌సైకిళ్ల నుండి ప్రేరణ పొందింది. ఇది రెట్రో, ఫ్యూచరిస్టిక్ లుక్‌ను కలిపి వినియోగదారులకు కొత్త అనుభూతిని ఇవ్వనుంది. లైట్‌వెయిట్ బాడీ, గిర్డర్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, ఆర్టిక్యులేటింగ్ మడ్‌గార్డ్ వంటి ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఇందులో ఉండనున్నాయి. ఇది ప్రధానంగా సిటీ రైడింగ్ కోసం రూపొందించబడింది.

సాంకేతిక వివరాల ప్రకారం, ఈ బైక్ ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 150-160 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుందని అంచనా. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 100-115 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్, ఆధునిక డిజిటల్ డిస్‌ప్లే వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన 'L' ప్లాట్‌ఫాంపై ఈ బైక్‌ను నిర్మించారు.

ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 ప్రస్తుతం చెన్నై పరిసర ప్రాంతాల్లో రోడ్ టెస్టింగ్ దశలో ఉంది. ఇటీవల ఈ బైక్ ఎటువంటి కవర్లు లేకుండా టెస్టింగ్ సమయంలో కెమెరాకు చిక్కింది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ సీఈఓ బి. గోవిందరాజన్ ఈ బైక్ ఉత్పత్తికి దాదాపు సిద్ధంగా ఉందని ధృవీకరించారు. ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఎలక్ట్రిక్ మోడల్స్ వస్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది.

ధర విషయానికొస్తే, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ అధికారికంగా ఏమీ ప్రకటించలేదు. అయితే, మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం ఈ బైక్ ధర రూ. 2 లక్షల నుండి రూ. 3 లక్షల మధ్య (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండవచ్చు. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ,450cc, 650cc మోడల్స్ మధ్యలో ఇది ఒక ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ ఆప్షన్‌గా నిలవనుంది. ఐకానిక్ లుక్, ఎలక్ట్రిక్ టెక్నాలజీ కలయికతో ఈ బైక్ యువతను ఆకర్షించడం ఖాయం.

