Royal Enfield: మీ ఇంటికే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైకులు.. ఎలానో తెలుసా..?
Royal Enfield: ఈ పండుగ సీజన్లో ద్విచక్ర వాహన కొనుగోలుదారులకు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అదిరిపోయే శుభవార్త అందించింది. కంపెనీ తన 350సీీసీ బైక్స్ని అమెజాన్ ఇండియాలో లిస్ట్ చేసింది. కస్టమర్లు ఇప్పుడు తమ ఇళ్లలోనే ఉండి ఇష్టమైన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోడళ్లను కొన్ని క్లిక్లతో బ్రౌజ్ చేయచ్చు, బుక్ చేసుకోవచ్చు, కొనుగోలు చేయవచ్చు. క్లాసిక్ 350, మెటియోర్ 350, హంటర్ 350, గోవాన్ క్లాసిక్ 35, కొత్త బుల్లెట్ 350 వంటి ఫేమస్ బైక్ల మొత్తం 350సీసీ లైనప్ను అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉంచింది. ముఖ్యంగా, ప్రత్యేకమైన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బ్రాండ్ స్టోర్ని క్రియేట్ చేసింది, ఇక్కడ కస్టమర్లు సులభంగా బైక్ను ఎంచుకుని కొనుగోలు ప్రక్రియను స్టెప్ బై స్టైప్ కంప్లీట్ చేయచ్చు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చేసిన ఈ చర్య సాంప్రదాయ షోరూమ్ నెట్వర్క్కు మించి విస్తరించే దిశగా ఒక ప్రధాన అడుగుగా పరిగణించవచ్చరు. ఇప్పుడు, కంపెనీ చిన్న పట్టణాలు, నగరాల్లో నివసించేచ నేరుగా షోరూమ్ను సందర్శించడం అసౌకర్యంగా భావించే కస్టమర్లను చేరుకోగలదు. ఆన్లైన్ షాపింగ్ వారికి పెద్ద నగరాల్లో నివసించే వారిలాగే సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది.
అమెజాన్లో బైక్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, కస్టమర్లు బైక్ మోడల్, రంగును మాత్రమే కాకుండా, డీలర్షిప్, యాక్సెసరీలు, ఫైనాన్స్ ఎంపికలను కూడా ఎంచుకోగలరు. కంపెనీ ఈ ఫీచర్ను అహ్మదాబాద్, చెన్నై, హైదరాబాద్, న్యూఢిల్లీ, పూణేలలో ప్రారంభించింది. డెలివరీ, అమ్మకాల తర్వాత సేవను కస్టమర్ ఇష్టపడే డీలర్షిప్ అందిస్తుంది. బైక్లతో పాటు, కస్టమర్లు ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్లాట్ఫామ్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ జెన్యూన్ యాక్సెసరీస్ (GMA), రైడింగ్ గేర్, వస్తువులను కొనుగోలు చేయగలరు. ఇది మొత్తం బైకింగ్ అనుభవాన్ని గతంలో కంటే సులభతరం చేస్తుంది.
దీపావళికి ముందు ద్విచక్ర వాహన అమ్మకాలు సాధారణంగా పెరిగే సమయంలో ఈ లాంచ్ వస్తుంది. కస్టమర్లు షోరూమ్ను సందర్శించకుండానే బైక్ను బుక్ చేసుకోవడానికి కంపెనీ అనుమతించాలని కోరుకుంటుంది, ఇది ఆవశ్యత, సౌలభ్యం రెండింటినీ పెంచుతుంది. ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసిన తర్వాత, కస్టమర్లు ప్లాట్ఫామ్లో ఫైనాన్సింగ్, చెల్లింపు ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేయవచ్చు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా, కస్టమర్లు షోరూమ్ లాంటి అనుభవాన్ని పొందేలా చూసుకుంది. బైక్ డెలివరీ, సర్వీస్ సపోర్ట్ సమీపంలోని డీలర్షిప్ అందిస్తుంది. అంటే కొనుగోలు ఆన్లైన్లో ఉన్నప్పటికీ, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎల్లప్పుడూ అందించిన నమ్మకం, సౌలభ్యం అలాగే ఉంటుంది. అమెజాన్తో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్తో ఈ భాగస్వామ్యం బైక్ కొనుగోలు ప్రక్రియను గతంలో కంటే సులభతరం, వేగవంతం చేస్తుంది. ఇప్పుడు, ఈ దీపావళికి మీ కలల బైక్ను కొనుగోలు చేయడానికి షోరూమ్ని సందర్శించాల్సిన అవసరం లేదు.. కేవలం ఒక క్లిక్ చేస్తే బైక్ మీదే.