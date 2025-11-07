Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650: ఏది బెస్ట్? డిజైన్, ఫీచర్స్, పవర్లో తేడాలు ఇవే!
Royal Enfield Bullet 650 vs Classic 650 బైక్స్లో ఏది బెస్ట్? డిజైన్, ఇంజిన్, ఫీచర్స్, ధర, పనితీరు — అన్ని విషయాల్లో ఈ రెండు బైక్స్ మధ్య ఉన్న తేడాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 650 vs క్లాసిక్ 650 – పూర్తి పోలిక
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తాజాగా మచ్ అవైటెడ్ Bullet 650 బైక్ను విడుదల చేసింది. దీంతో, ఐకానిక్ బుల్లెట్ పేరు ఇప్పుడు 650సీసీ ట్విన్-సిలిండర్ ప్లాట్ఫామ్కి చేరింది.
ఇప్పటికే ఉన్న Interceptor 650, Continental GT 650, Super Meteor 650, Shotgun 650, Classic 650 లైనప్లో కొత్త Bullet 650 చేరింది.
ఇప్పుడు అందరి ప్రశ్న — Bullet 650 vs Classic 650 — ఏది బెస్ట్? ఏదిలో స్టైల్, పవర్, ఫీచర్స్ ఎక్కువ? చూద్దాం.
డిజైన్: క్లాసిక్ లుక్స్ vs మస్క్యులర్ బాడీ
Classic 650 డిజైన్ క్లాసిక్ 350ను గుర్తు చేస్తుంది.
టియర్డ్రాప్ ట్యాంక్, క్రోమ్ టచ్, స్మూత్ లైన్స్తో ఇది టైమ్లెస్ ఫీల్ ఇస్తుంది.
రంగులు కూడా రిచ్గా ఉన్నాయి — Vallam Red, Bruntingthorpe Blue, Teal Green, Black Chrome వంటి కలర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎల్ఈడి లైటింగ్, మెరుగైన ఫినిష్, ఆధునిక-రెట్రో మిశ్రమం దీని ప్రత్యేకత.
Bullet 650 అయితే పూర్తిగా మస్క్యులర్ లుక్తో కనిపిస్తుంది.
చిన్న Bullet 350 డిజైన్ను తీసుకుని, పెద్ద కొలతలు, కొత్త 650 ప్లాట్ఫామ్తో పటిష్టంగా తీర్చిదిద్దారు.
క్రోమ్ హెడ్ల్యాంప్ రింగులు, చేతితో వేసిన ట్యాంక్ పిన్స్ట్రైప్లు, మెటల్ బ్యాడ్జింగ్ – అన్నీ ఐకానిక్ బుల్లెట్ ఫీలింగ్నే ఇస్తాయి.
మొత్తానికి, Classic 650 గ్రేస్, ఎలిగెన్స్ను చూపిస్తే, Bullet 650 శక్తి, రఫ్ అండ్ టఫ్ స్టైల్ను ప్రదర్శిస్తుంది.
ఫీచర్లు: టెక్ టచ్లో ఎవరు ముందున్నారు?
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రెండు బైక్స్లోనూ “Tradition Meets Modern Tech” అనే బ్యాలెన్స్ను పాటించింది.
Classic 650 ఫీచర్స్:
- Tripper Navigation తో సెమీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్
- Dual Channel ABS
- LED హెడ్ల్యాంప్ & టెయిల్ లైట్
- Showa Suspension సెటప్
- ప్రీమియం క్రోమ్ స్విచ్ గియర్
Bullet 650 ఫీచర్స్:
- పెద్ద అనలాగ్ స్పీడోమీటర్, సెమీ డిజిటల్ డయల్స్
- LED లైటింగ్
- పటిష్టమైన నిర్మాణం
- ట్రాడిషనల్ రైడింగ్ ఫీల్, రైడర్-పిల్లియన్ సౌకర్యం
సీట్లు:
- Classic 650లో సాఫ్ట్ శాడిల్ సీటింగ్ — క్రూయిజర్ ఫీల్ ఇస్తుంది.
- Bullet 650లో ఫ్లాట్ సీటు — రోజువారీ వాడకానికి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది.
పర్ఫార్మెన్స్ & ఇంజిన్: పవర్ ఎవరిది ఎక్కువ?
రెండు బైక్స్కూ ఒకే ఇంజిన్ —
🔹 648cc Air/Oil-Cooled Parallel-Twin Engine
🔹 47 HP పవర్ @ 7,250 rpm
🔹 52.3 Nm టార్క్ @ 5,650 rpm
🔹 6-Speed గేర్బాక్స్ + Slip & Assist క్లచ్
Classic 650 బరువు 243 కిలోలు, సీటు ఎత్తు 800 mm, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 154 mm.
Bullet 650 కూడా దాదాపు అదే స్పెసిఫికేషన్స్.
రెండు బైక్స్లోనూ:
- Dual Disc Brakes
- Dual Channel ABS
- Showa Telescopic Forks (Front)
- Twin Gas-Charged Shocks (Rear)
రైడింగ్ ఫీల్:
స్మూత్గా, స్టబుల్గా, హైవేల్లో ఆత్మవిశ్వాసంగా రన్ అవుతుంది.
Bullet 650 రైడ్ క్లాసిక్ టచ్తో ఉంటుంది,
Classic 650 అయితే కంఫర్ట్, సాఫ్ట్ రైడ్పై ఫోకస్ చేస్తుంది.
Verdict: ఏది బెస్ట్ బైక్?
1.మీరు స్టైల్, క్లాసిక్ ఎలిగెన్స్, టెక్నాలజీ కలయికను కోరుకుంటే Classic 650 సరైన ఎంపిక.
2.రఫ్ లుక్, ఐకానిక్ హెరిటేజ్, మస్క్యులర్ ప్రెజెన్స్ కావాలంటే Bullet 650ని ఎంచుకోండి.
రెండూ Royal Enfield సిగ్నేచర్ రైడింగ్ అనుభవాన్ని ఇస్తాయి — కేవలం స్టైల్లో తేడా మాత్రమే!