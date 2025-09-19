River Indie: ఇదే కదా మనకు కావాల్సింది.. ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్పై 8 సంవత్సరాల వారంటీ..!
River Indie: బెంగళూరుకు చెందిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ స్టార్టప్ రివర్ మొబిలిటీ తన ఏకైక ఉత్పత్తి ఇండి అమ్మకాలలో స్థిరమైన వృద్ధిని సాధిస్తోంది. అమ్మకాలను పెంచడానికి, కస్టమర్లకు భరోసా ఇవ్వడానికి, కంపెనీ కొత్త వారంటీ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించింది. కంపెనీ తన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ రివర్ ఇండి కోసం 8 సంవత్సరాలు లేదా 80,000 కిలోమీటర్ల పొడిగించిన వారంటీ ప్రోగ్రామ్ను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే, ఇది చెల్లింపు కార్యక్రమం, వినియోగదారులు రూ.8,399 ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. కంపెనీ నెలవారీ అమ్మకాలు 1,000 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. సబ్సిడీల తర్వాత ఈ ఇ-స్కూటర్ ప్రారంభ ధర రూ.1,44,259.
రివర్ మొబిలిటీ కొత్త వారంటీ ప్రోగ్రామ్ అక్టోబర్ 1 నుండి అన్ని కొత్త బుకింగ్లు, ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్లకు వర్తిస్తుంది. అదనంగా, గతంలో బ్రాండ్ 5 సంవత్సరాల పొడిగించిన వారంటీని ఎంచుకున్న ప్రస్తుత రివర్ యజమానులు ఒక నెల ఇంక్రిమెంట్లలో 8 సంవత్సరాల ప్లాన్కు అప్గ్రేడ్ చేయడానికి అనుమతించబడతారు, ఇది కంపెనీ రైడర్-ఫస్ట్ విధానాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. 8 సంవత్సరాల లేదా 80,000 కిలోమీటర్ల ప్లాన్ ఏప్రిల్ 1, 2025 తర్వాత కొనుగోలు చేసే అన్ని కస్టమర్లకు రూ.8,399 + GSTకి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇప్పటికే 5 సంవత్సరాల పొడిగించిన వారంటీ ఉన్నవారికి, అప్గ్రేడ్ ఎంపిక ధర రూ.3,399 + GST. ఓలా, అథర్ వంటి కంపెనీలు కూడా 8 సంవత్సరాల వారంటీలను అందిస్తాయి.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ డిజైన్ చాలా మస్క్యులర్గా ఉంటుంది. ఇది కఠినమైనదిగా కనిపిస్తుంది. ముందు నుండి వెనుకకు కూడా చాలా వెడల్పుగా ఉంటుంది. ఉత్పత్తి యూనిట్ను చూసిన తర్వాత, ఇది దేశ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహన మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించగలదని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా డ్యూయల్ LED ఫ్రంట్ సెటప్ ఉంది, దీని డిజైన్ను మరింత శక్తివంతంగా, ఆకర్షణీయంగా చేస్తుంది.
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మోటార్సైకిల్ లాంటి టర్న్ ఇండికేటర్లు, డ్యూయల్-పాడ్ LED హెడ్లైట్, ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్ సస్పెన్షన్ ఉంటుంది. దీనిలో పెద్ద, వెడల్పు, సౌకర్యవంతమైన సీటు కూడా ఉంది, ఇది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడం సులభం చేస్తుంది. ఈ ఇ-స్కూటర్లో 14-అంగుళాల పెద్ద అల్లాయ్ వీల్స్, 43-లీటర్ స్టోరేజ్ స్పేస్, USB ఛార్జింగ్ పాయింట్, పూర్తి డిజిటల్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. ఈ డిస్ప్లే వివిధ ఫీచర్లను వీక్షించడానికి, వివిధ ఫంక్షన్లను ఆపరేట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఇందులో 12-లీటర్ లాక్ చేయగల గ్లోవ్ బాక్స్ కూడా ఉంది.
కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లో 4kW లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీని అందించింది. బ్యాటరీ స్కూటర్ ఫ్లోర్బోర్డ్కు స్థిరంగా ఉంటుంది. ఒకే ఛార్జ్పై 120 కిలోమీటర్ల పరిధిని కంపెనీ పేర్కొంది. స్కూటర్ బ్యాటరీని 5 గంటల్లో 80శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు. పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయడానికి దాదాపు 6 గంటలు పడుతుంది. ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 26 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 3.9 సెకన్లలో 0 నుండి 40 కిమీ/గం వరకు వేగవంతం చేయగలదు, గరిష్ట వేగం 90 కిమీ/గం.