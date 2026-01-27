2026 Rezvani Tank: రోడ్డు మీద వెళ్లే యుద్ధ ట్యాంక్.. 2026 రెజ్వానీ ట్యాంక్ వచ్చేసింది.. ఫీచర్లు వింటే మైండ్ బ్లాక్..!
2026 Rezvani Tank: సినిమా తెరపై కనిపించే జేమ్స్ బాండ్ కార్లను చూసి మురిసిపోయే కాలం చెల్లిపోయింది.
2026 Rezvani Tank: సినిమా తెరపై కనిపించే జేమ్స్ బాండ్ కార్లను చూసి మురిసిపోయే కాలం చెల్లిపోయింది. ఇప్పుడు బాంబుల వర్షం కురిసినా, శత్రువుల తుపాకీ గుళ్లు దూసుకొచ్చినా లెక్కచేయని ఒక 'నడిచే కోట' రోడ్లపైకి వచ్చేసింది. కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ప్రముఖ వాహన సంస్థ రెజ్వానీ, విలాసానికి సైనిక రక్షణను జోడించి 2026 మోడల్ 'రెజ్వానీ ట్యాంక్'ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఇది కేవలం ఒక లగ్జరీ ఎస్యూవీ మాత్రమే కాదు, అపోకలిప్టిక్ పరిస్థితులను సైతం తట్టుకోగల ఒక 'టాక్టికల్ అర్బన్ వెహికల్'. అత్యంత భద్రతతో కూడిన ఈ వాహనం చూస్తుంటే భవిష్యత్తు ప్రపంచపు యుద్ధ నౌకలా కనిపిస్తోంది.
ఈ శక్తివంతమైన వాహనం బాహ్య రూపం ఒక ఫైటర్ జెట్ను గుర్తుకు తెస్తుంది. దీని పదునైన కోణాలు, విశాలమైన బాడీ రోడ్డుపై వెళ్తుంటే మిగిలిన వాహనాలన్నీ దీని ముందు చిన్నబోవాల్సిందే. జీప్ రాంగ్లర్ చట్రం ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ కారును ఆఫ్-రోడింగ్కు అనుకూలంగా తీర్చిదిద్దారు. లోపల విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్ ఉన్నప్పటికీ, బయట మాత్రం ఇది ఒక ఉక్కు కవచంలా కనిపిస్తుంది. వినియోగదారుల అవసరాల కోసం కంపెనీ ఇందులో మూడు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లను అందిస్తోంది. బేస్ మోడల్లో 270 హార్స్పవర్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్ ఉండగా, అత్యున్నత మోడల్లో డాడ్జ్ డెమన్ నుంచి సేకరించిన 1,000 హార్స్పవర్ ఇచ్చే సూపర్ఛార్జ్డ్ ఇంజిన్ను అమర్చారు.
భద్రత విషయంలో ఈ ట్యాంక్ సరికొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది. దీనికి అమర్చిన మిలిటరీ గ్రేడ్ ఆర్మర్ అత్యంత శక్తివంతమైన అస్సాల్ట్ రైఫిల్స్ నుండి వచ్చే బుల్లెట్లను సైతం సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలదు. దాడులు జరిగినప్పుడు ఇంధన ట్యాంక్, బ్యాటరీ వంటి కీలక భాగాలు దెబ్బతినకుండా వీటికి కెవ్లార్ రక్షణ కవచాన్ని కప్పారు. పేలుడు పదార్థాలను గుర్తించేందుకు వాహనం అడుగు భాగంలో ప్రత్యేక సెన్సార్లు ఉన్నాయి. టైర్లు పంక్చర్ అయినా సరే రన్-ఫ్లాట్ టెక్నాలజీ సాయంతో చాలా దూరం ప్రయాణించే వీలుంది. భద్రత కోసం పరితపించే వారికి ఇది ఒక తిరుగులేని కవచంలా పనిచేస్తుంది.
సాధారణ కార్లలో ఊహించలేని అత్యాధునిక గూఢచారి ఫీచర్లు ఇందులో ఉండటం విశేషం. ఎవరైనా వెంబడిస్తే దట్టమైన పొగను విడుదల చేసి వారిని అయోమయానికి గురిచేసే 'స్మోక్ స్క్రీన్' టెక్నాలజీ ఇందులో ఉంది. అలాగే చిమ్మచీకటిలో కూడా స్పష్టంగా చూసేందుకు థర్మల్ నైట్ విజన్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. విద్యుదయస్కాంత పల్స్ (EMP) దాడులు జరిగినప్పుడు వాహనంలోని ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థలు పాడవకుండా ప్రత్యేక రక్షణ కల్పించారు. సైనిక అవసరాల కోసం వాడే టెక్నాలజీని సామాన్యులకు అందుబాటులోకి తేవడం ద్వారా రెజ్వానీ సంస్థ ఆటోమొబైల్ రంగంలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
ధర విషయానికొస్తే, ఈ 2026 రెజ్వానీ ట్యాంక్ ప్రాథమిక ధర సుమారు 1.47 కోట్ల రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఇందులో ఉండే అదనపు ఫీచర్లు, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ప్యాకేజీలను బట్టి ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేకతను చాటుకోవాలనుకునే వారి కోసం కంపెనీ ఈ ఏడాది కేవలం వంద యూనిట్లను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయాలని నిర్ణయించింది. అటు విలాసాన్ని, ఇటు అజేయమైన రక్షణను కోరుకునే బిలియనీర్లకు ఈ కారు ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది. రోడ్డుపై వెళ్లే ఈ కోటను సొంతం చేసుకోవడం అంటే అది ఒక విభిన్నమైన సాహసయాత్రకు శ్రీకారం చుట్టడమే.