Renault Kiger : దేశంలోనే అత్యంత చవకైన ఎస్యూవీ మరింత ఖరీదు.. ఎంత పెరిగిందంటే ?
దేశంలోనే అత్యంత చవకైన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీగా ఉన్న రెనాల్ట్ కైగర్ ధర ఇప్పుడు పెరిగింది. ఈ కారు కొనాలనుకునేవారు ఇప్పుడు అదనంగా డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

Renault Kiger : దేశంలోనే అత్యంత చవకైన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీగా ఉన్న రెనాల్ట్ కైగర్ ధర ఇప్పుడు పెరిగింది. ఈ కారు కొనాలనుకునేవారు ఇప్పుడు అదనంగా డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కారు ప్రారంభ ధర గతంలో రూ.6.10 లక్షలు ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ.6.15 లక్షలుగా మారింది. అంటే, మొత్తం రూ.5,000 పెరిగింది. పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర కూడా రూ.7.35 లక్షల నుంచి రూ.7.40 లక్షలకు పెరిగింది. ఇది 0.82 శాతం పెరుగుదల.

రెనాల్ట్ కైగర్‌లో 1.0 లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లు ఉన్నాయి. ఇవి వరుసగా 72 bhp (96 Nm), 100 bhp (152 Nm) పవర్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇందులో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్ ఉంది. AMT, CVT ట్రాన్స్‌మిషన్లు కేవలం నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్, టర్బో పెట్రోల్ వేరియంట్‌లలో లభిస్తాయి.

ఈ కారులో స్టీరింగ్ మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, వైర్డ్ ఆపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్, రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. దీంతో, కైగర్ RXL టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్న అత్యంత చవకైన ఎస్యూవీగా నిలిచింది. టాప్-ఎండ్ RXZలో రిమోట్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఆటోమేటిక్ క్లైమెట్ కంట్రోల్, రియర్ ఏసీ వెంట్స్, పార్కింగ్ సెన్సార్స్, క్రూజ్ కంట్రోల్, వైర్‌లెస్ ఛార్జర్, అడ్వాన్స్‌డ్ ఇంటర్నెట్ ఫీచర్లు కూడా కైగర్‌లో ఉన్నాయి.

రెనాల్ట్ కైగర్ సేఫ్టీ రేటింగ్‌లో 4 స్టార్లను పొందింది. ముందు, వెనుక సీట్ బెల్టులతో పాటు, ఇందులో ప్రీటెన్షనర్, లోడ్-లిమిటర్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంప్యాక్ట్ సెన్సింగ్ డోర్ అన్‌లాక్, స్పీడ్ సెన్సింగ్ డోర్ లాక్, చైల్డ్ సీట్ కోసం ISOFIX యాంకరేజ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

