Kiger: రూ.6 లక్షలలోనే మార్కెట్లోకి కొత్త SUV ఎంట్రీ!
రెనాల్ట్ ఇండియా తన ప్రముఖ సబ్-4 మీటర్ SUV కైగర్ కు ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కొత్త లుక్, అప్డేటెడ్ ఇంటీరియర్స్, అధునాతన టెక్ ఫీచర్లు, సేఫ్టీ అప్గ్రేడ్లతో ఈ SUV ఇప్పుడు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.
రెనాల్ట్ ఇండియా తన ప్రముఖ సబ్-4 మీటర్ SUV కైగర్ కు ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కొత్త లుక్, అప్డేటెడ్ ఇంటీరియర్స్, అధునాతన టెక్ ఫీచర్లు, సేఫ్టీ అప్గ్రేడ్లతో ఈ SUV ఇప్పుడు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.
ధరలు & వేరియంట్లు
ప్రారంభ ధర: ₹6.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
టాప్ఎండ్ CVT టర్బో: ₹11.29 లక్షలు
వేరియంట్లు: ఆథెంటిక్, ఎవల్యూషన్, టెక్నో, ఎమోషన్
ఎక్స్టీరియర్ అప్డేట్లు
కొత్త రెనాల్ట్ డైమండ్ లోగోతో బ్లాక్ గ్రిల్
ఫుల్ LED ఫాగ్ల్యాంప్స్, ట్రిప్-పాడ్ LED హెడ్లైట్స్, LED DRLs
కొత్త బంపర్, సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్
స్మోక్ టెయిల్లైట్స్, యెల్లో డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్
16-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ అలాయ్ వీల్స్
ఇంటీరియర్స్ & టెక్ ఫీచర్లు
నోయర్, కూల్ గ్రే థీమ్ ఇంటీరియర్
వెంటిలేటెడ్ లెదరెట్ సీట్లు
8-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్
వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే
360° కెమెరా, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్
ఆటో హెడ్లైట్స్, రైన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్
స్పేస్ & కంఫర్ట్
405 లీటర్ల బూట్ స్పేస్
222mm వెనుక లెగ్రూమ్, 710mm ముందు సీటు స్పేస్
మెరుగైన NVH లెవల్స్తో నిశ్శబ్దమైన కేబిన్
ఇంజిన్ ఆప్షన్లు
1.0 లీటర్ నేచురల్ పెట్రోల్ (72bhp/96Nm) – 5-స్పీడ్ MT/AMT
1.0 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ (100bhp/160Nm) – 5-స్పీడ్ MT/CVT
డీలర్ ఫిట్టెడ్ CNG కిట్ ఆప్షన్
సేఫ్టీ ఫీచర్లు
అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్ స్టాండర్డ్
ESP, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్టు
టైర్ ప్రెషర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS)
రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు
205mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్
50kg సామర్థ్యం కలిగిన రూఫ్ రైల్స్
పోటీ SUVలు
కైగర్ ఇప్పుడు టాటా నెక్సాన్, మారుతి బ్రెజ్జా, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, కియా సోనెట్, మహీంద్రా XUV 3XO, టయోటా టైసర్, మారుతి ఫ్రోనక్స్, స్కోడా కుషాక్ వంటి మోడల్స్కి పోటీగా నిలుస్తుంది.